快訊／新北+3「永和、板橋、土城」　侯友宜：CT值都超過30

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30日）公布台灣新增3例本土，個案分布均在新北市，其中1例為已知感染源、2例關聯不明。新北市長侯友宜下午15時召開記者會針對3例確診進行說明，他表示，確診個案的分布，永和、板橋、土城各1人，這3例CT值都超過30以上，傳染力極低。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

新北市29日新增11例本土案例，三峽家庭群聚1人傳9人，新北市擴大採檢約4000人，結果全部陰性。此外，板橋大遠百28日也有1名員工PCR篩檢陽性，新北衛生局展開全棟清消，並要求業者啟動企業快篩，持陰性證明才可入場，經過2天快篩作業，1688名員工皆為陰性。

中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為3例本土及5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之3例本土病例(均非居家隔離期間陽性者)，為2例男性、1例女性，年齡介於10多歲至70多歲，1例為今(2021)年8月29日發病，餘2例為無症狀感染，個案分布均在新北市；其中1例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，均為男性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自印尼(案16096、案16101)、泰國(案16097)、荷蘭(案16098)、菲律賓(案16099)入境，入境日介於8月27日至8月29日。