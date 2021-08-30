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4200萬的密室內旅遊台東特有？綠營籲懸崖勒馬　縣府回應了

▲民進黨台東縣黨部呼籲縣府懸崖勒馬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲民進黨台東縣黨部呼籲縣府懸崖勒馬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府「疫後振興經濟方案」於9月1日準備開始，一堆得知消息想參與的民眾對於縣政府的報名規則卻都一頭霧水、找無資訊！民進黨台東縣黨部呼籲縣府懸崖勒馬。台東縣府對此則回應，相關作業均依照預算法並依據政府採購法規定辦理公開招標進行振興作業。

民眾致電到縣政府觀光旅遊處強烈表達不滿，得到的回覆居然是目前第一階段為「試辦階段」，且縣內振興名單將由民政處、社會處、原民處負責，民政處請村里長呈報名單；社會處負責老人會、社區關懷協會名單；原民處負責文健站名單。換言之，如果民眾不認識這些單位的負責人或窗口等同於無法報名。

民進黨台東縣黨部質疑，縣府大手筆花了4200萬預算，不公開資訊供縣民自由選擇是否參加，這是密室內的旅遊嗎？

民進黨台東縣黨部強調，饒慶鈴想用4200萬振興台東縣的經濟，但我們想問縣長，請問你們的公平性是什麼？將「試辦階段」的名單交由縣府內部單位負責提報，這些名單又符合哪些資格？一般民眾卻不在你們的考量之內，縣長是在帶頭打假球嗎？

疫情後的振興是全台灣的共同課題，民進黨台東縣黨部表示，為何不能參考外縣市政府作法，像是台南市住宿買一送一或憑票抽獎、基隆市滿百送百商品抵用券，等等振興方案更是花樣繁多，這麼多種方案能研擬，就算是抄作業都能選個預算相近的來抄個八成像，1個月過去了台東縣政府對於縣內振興方案完全不為所動。

民進黨台東縣黨部認為，當全國其他縣市接力推出各種公開且公平的振興方案，台東縣政府卻依然執意採用不公開透明、對全縣24000人以外縣民毫不公平的針對性補助。饒縣長忽略了必須秉持公平性，還有專業性，用宏觀又正確的角度執行振興方案，不該是用人民的辛苦錢花在你們所謂的試辦階段，如果這都不叫綁樁了，那什麼才叫綁樁呢？

呼籲台東縣政府懸崖勒馬，用更加公平、更加公開的振興方案來提振觀光與經濟。不要再藉由疫情振興的理由，偷渡縣府的自私目的！

針對質疑，台東縣府則表示，有關振興方案其中的2項-縣政參訪、伴手禮採購2案4200萬預算皆屬於台東縣府年度撙節經費，相關作業均依照預算法並依據政府採購法規定辦理公開招標進行振興作業。

台東縣府強調，縣政參訪除邀請弱勢團體、社區長者及身心障礙團體等對象外，更將以「防疫有功人員」為主要邀請對象，包含醫護人員、環境清潔及消毒人員及村里鄰長等優先納入，安排縣內共6條遊程提供選擇，包含在地生活體驗、特色餐廳等，希望藉此創造雙贏，不僅可慰勞防疫有功人員，同時讓在地弱勢縣民也能機會到台東各角落體驗不同風景，也藉此活絡在地經濟。
 

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