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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／台日執政黨首次「安全對話」密籌2個月　關鍵促成報告曝光

▲▼ 日台國會議員對談 羅致政 蔡適應。（圖／民進黨提供）

▲民進黨與自民黨「2+2安全對話」。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨與日本自民黨「2+2安全對話」27日落幕，據轉述，日方在會中提及台、日與第三國合作，並表達將協助台灣加入國際組織、維繫邦交國關係。知情人士指出，相較過去日本對台日「1.5軌對話」態度保守，這次會談是由自民黨主動提出，「日本已經下了很大的政治決心，來推動台日關係，即便可能面對來自中國的壓力。」

民進黨27日與日本自民黨舉行首次「外交．防衛政策意見交流會」，由兩黨各推派兩位國會議員代表，民進黨由立委羅致政及蔡適應，日方由自民黨由佐藤正久參議員及大塚拓眾議員代表。

據了解，過去自民黨負責與台灣交流的是青年部門，不過，自今年2月開始，自民黨在外交事務部門新設立「台灣政策討論項目組 」，該小組曾在今年6月提出一份報告，建議日本政府加強與台灣關係，為可能的中國威脅做準備。

知情人士指出，過去民進黨曾提出類似「1.5軌對話」的提議，由智庫舉辦交流活動，同時也邀請政府官員與會，但日方態度都偏向謹慎保守，不過，今年6月「台灣政策討論項目組 」提出這份攸關台日關係發展建議的報告後沒多久，自民黨即透過駐日代表處表達希望對話的意願，而因民進黨對這樣的對話一向立場開放，很快就接受。

據悉，在台日執政黨「2+2安全對話」正式登場前，雙方幕僚耗時近兩個月規劃，針對會議的內容、形式、參與人選做討論，一開始將對談內容聚焦於外交防衛議題，後來又納入經濟的部分，因此，這次會談也觸及關於台積電赴日設廠、半導體合作等內容。

據轉述，會中也談及台灣、日本與第三國、第三地可能的合作，是指台灣外交遭受中國打壓，在邦交保衛戰上，日方會更積極協助台灣加入國際組織、維繫與邦交國關係

值得注意的是，這次日本自民黨開放會議前半段供日本媒體拍攝，自民黨參議員佐藤正久發言時主動談及，「中國片面改變區域現狀，不只影響台海安全，更影響日本安全」，他認為日本應與台灣加強交流。自民黨參議員大塚拓眾也表示，日台面對中國是命運共同體，這些說法均超出台灣與會者對會議的想像。

而連續數月以來，日本自民黨政府官員多次發表挺台言論，包括防衛大臣岸信夫、防衛副大臣中山泰秀和副首相麻生太郎。另外，前首相安倍晉三過去在任內避免向台灣示好、不破壞對中關係的作法，現在也一反常態公開挺台，並呼籲對台灣給予更多支持。

知情人士補充，即便面對來自中國的壓力，日本仍然下了很大的政治決心，促成台日執政黨「2+2安全對話」，推動台日關係，這不僅不會違背民意，還可能是日本民意的主流

知情人士表示，日本社會氛圍近期出現很大的變化，例如日本首相菅義偉今年4月在美日峰會聯合聲明，提到台海和平穩定的重要，根據《日本經濟新聞》民意調查結果，有7成4民眾對此表達肯定，僅1成3反對，其中，自民黨支持者更有8成表達贊成態度，顯示台灣、日本關係深化具有非常強烈的民意基礎。

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