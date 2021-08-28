國民黨反萊豬造勢　民進黨轟：把公投當黨主席選舉鬥爭工具

▲民進黨發言人簡舒培。（資料照／簡舒培提供）

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬、護藻礁、重啟核四、公投綁大選等4大公投案將在12月18日登場，國民黨28日民進黨中央附近的希望廣場，宣布將重啟「反萊豬公投宣傳活動」。對此，民進黨發言人簡舒培表示，今日是宣布開放美豬一周年，國民黨始終將進口美豬都打成全是進口萊豬一事，顯然是在愚弄人民，為何吃美牛卻反美豬，完全是把科學的議題，藉由公投包裝成國民黨主席選舉鬥爭工具，呼籲藍營不要雙重標準，散播食安恐懼。

簡舒培表示，從今年1月1日正式開放美豬進口以來，在確保食品安全以及提升台灣養豬產業的競爭力雙管配套措施下，不但食品安全沒有問題，豬肉品價格穩定，更重要的是台美關係有了大幅的進展。

簡舒培指出，在民眾最關心的食品安全面，從食藥署肉品儀表板的資料顯示，至今進口美豬檢出萊劑的含量為「0」。再者，由衛福部抽驗，農委會進行牧場端監測上市公司的豬肉產品，從2018年至2021年4月，抽查超過2.2萬件樣本檢驗瘦肉精「乙型受體素」，檢出的件數是「0」，換言之，進口與國產豬肉品皆沒有含萊克多巴胺的瘦肉精。

簡舒培進一步表示，在豬價方面，從豬肉主要部位肉零售價格月平均統計來看，去年8月開放美豬後，可見豬的各部位肉零售價格依然維持平穩，波動仍依年節大小月維持相同的規律，是合理範圍內。除今年價格稍微上漲之因爲國際飼料價格較高致養豬成本上升、飼養頭數略降之外，豬肉品價格也並沒有大幅波動。

簡舒培說明，去年國民黨先帶方向說豬肉價格會崩盤，今年又說價格會爆漲，而事實是農產品價格本來就會在合理範圍內波動，國民黨針對進口美豬會影響豬農的原因一下說跌一下說漲，根本自相矛盾。

簡舒培強調，進口美豬是為了接軌國際經貿，促進正常的雙邊經濟發展，在宣布開放美豬的這一年，台美關係有了全方位的進展。包括在經濟面有2020年9月，美國國務院宣布創立美臺雙邊「經濟與商業對話」（Economic and Commercial Dialogue），同年11月，舉辦首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）簽訂為期5年並得再延長5年的備忘錄。也在今年（2021年）6月30日，復談美台第十一屆貿易與投資框架協議理事會會議(TIFA)，討論知識產權、供應鏈、醫療器材、數位貿易、貿易便捷化、金融、農業、環境、勞工以及國際合作等問題，成果豐碩。

簡舒培表示，民進黨再次呼籲國民黨不要為了反對而反對、為了自身黨內主席選舉而操作公投，破壞台灣與世界交往的關係、挑撥台美關係。美豬、能源議題等，都是重要國政議題，應該讓全民可以理性討論明辨是非。呼籲國民黨停止將公投議題作為黨主席選舉的政治工具。