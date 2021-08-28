　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨反萊豬造勢　民進黨轟：把公投當黨主席選舉鬥爭工具

▲▼台北市議員簡舒培談台北市長柯文哲擬舉債自購疫苗。（圖／台北市議員簡舒培提供）

▲民進黨發言人簡舒培。（資料照／簡舒培提供）

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬、護藻礁、重啟核四、公投綁大選等4大公投案將在12月18日登場，國民黨28日民進黨中央附近的希望廣場，宣布將重啟「反萊豬公投宣傳活動」。對此，民進黨發言人簡舒培表示，今日是宣布開放美豬一周年，國民黨始終將進口美豬都打成全是進口萊豬一事，顯然是在愚弄人民，為何吃美牛卻反美豬，完全是把科學的議題，藉由公投包裝成國民黨主席選舉鬥爭工具，呼籲藍營不要雙重標準，散播食安恐懼。

簡舒培表示，從今年1月1日正式開放美豬進口以來，在確保食品安全以及提升台灣養豬產業的競爭力雙管配套措施下，不但食品安全沒有問題，豬肉品價格穩定，更重要的是台美關係有了大幅的進展。

簡舒培指出，在民眾最關心的食品安全面，從食藥署肉品儀表板的資料顯示，至今進口美豬檢出萊劑的含量為「0」。再者，由衛福部抽驗，農委會進行牧場端監測上市公司的豬肉產品，從2018年至2021年4月，抽查超過2.2萬件樣本檢驗瘦肉精「乙型受體素」，檢出的件數是「0」，換言之，進口與國產豬肉品皆沒有含萊克多巴胺的瘦肉精。

簡舒培進一步表示，在豬價方面，從豬肉主要部位肉零售價格月平均統計來看，去年8月開放美豬後，可見豬的各部位肉零售價格依然維持平穩，波動仍依年節大小月維持相同的規律，是合理範圍內。除今年價格稍微上漲之因爲國際飼料價格較高致養豬成本上升、飼養頭數略降之外，豬肉品價格也並沒有大幅波動。

簡舒培說明，去年國民黨先帶方向說豬肉價格會崩盤，今年又說價格會爆漲，而事實是農產品價格本來就會在合理範圍內波動，國民黨針對進口美豬會影響豬農的原因一下說跌一下說漲，根本自相矛盾。

簡舒培強調，進口美豬是為了接軌國際經貿，促進正常的雙邊經濟發展，在宣布開放美豬的這一年，台美關係有了全方位的進展。包括在經濟面有2020年9月，美國國務院宣布創立美臺雙邊「經濟與商業對話」（Economic and Commercial Dialogue），同年11月，舉辦首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）簽訂為期5年並得再延長5年的備忘錄。也在今年（2021年）6月30日，復談美台第十一屆貿易與投資框架協議理事會會議(TIFA)，討論知識產權、供應鏈、醫療器材、數位貿易、貿易便捷化、金融、農業、環境、勞工以及國際合作等問題，成果豐碩。

簡舒培表示，民進黨再次呼籲國民黨不要為了反對而反對、為了自身黨內主席選舉而操作公投，破壞台灣與世界交往的關係、挑撥台美關係。美豬、能源議題等，都是重要國政議題，應該讓全民可以理性討論明辨是非。呼籲國民黨停止將公投議題作為黨主席選舉的政治工具。

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
趙薇傳「連夜急飛法國」遭目擊！藏身地點曝光
街友縮角落找飯...社工幫申請低收秒傻眼：是破億大地主
吳宗憲批盧廣仲《刻在》涉抄襲　「根本不是原創」
快訊／BNT超搶手！開放登記3小時湧入197萬人搶
新北男打完高端「出現血栓」！通報1922遭冷處理
台南男打完高端3天「連送2次急診」　友曝：副作用一直在
不滿官員跟老百姓搶BNT　李艷秋：是該拍桌的時候了
全台大學準備開學　「線上or實體授課」各校措施一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨反萊豬造勢　民進黨轟：把公投當黨主席選舉鬥爭工具

防非洲豬瘟！雲林禁廚餘餵豬　已稽查84.7%養豬場「均無違規」

不滿第二類跟老百姓搶BNT　李艷秋：是該拍桌的時候了

陳時中「訂西裝」比喻復必泰標籤　蔣萬安諷：現代版晉惠帝

朱立倫缺席國民黨反萊豬造勢　江啟臣暗指：公投比黨主席選舉重要

五倍券加碼會通貨膨脹？　何志偉嗆柯文哲：別再自我膨脹當反指標

不定時巡查籃球場　新北市：未戴口罩勸導不聽依法開罰

快訊／新莊40歲女打完高端疫苗　4天後騎車外出昏倒送醫亡

回顧民進黨杯葛BNT爭議　連勝文批：「牠們」治國意識形態為上

跟進北市餐飲內用放寬？　侯友宜：仍要梅花座、隔板、專人服務

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

金鐘獎大喊「我有妥瑞症」　劭庭：希望大家了解其實很平常！

國民黨反萊豬造勢　民進黨轟：把公投當黨主席選舉鬥爭工具

防非洲豬瘟！雲林禁廚餘餵豬　已稽查84.7%養豬場「均無違規」

不滿第二類跟老百姓搶BNT　李艷秋：是該拍桌的時候了

陳時中「訂西裝」比喻復必泰標籤　蔣萬安諷：現代版晉惠帝

朱立倫缺席國民黨反萊豬造勢　江啟臣暗指：公投比黨主席選舉重要

五倍券加碼會通貨膨脹？　何志偉嗆柯文哲：別再自我膨脹當反指標

不定時巡查籃球場　新北市：未戴口罩勸導不聽依法開罰

快訊／新莊40歲女打完高端疫苗　4天後騎車外出昏倒送醫亡

回顧民進黨杯葛BNT爭議　連勝文批：「牠們」治國意識形態為上

跟進北市餐飲內用放寬？　侯友宜：仍要梅花座、隔板、專人服務

吳宗憲轟年度歌曲《刻在》抄襲　盧廣仲公司「親自比對」回應了！

華南盃少棒／高雄、新北爭冠　挑戰首次U12中華隊組訓權

小鬼驟逝1年《玩很大》報名金鐘　吳宗憲：現在給什麼都是多餘

開學在即校園防疫成重點　金山財神廟捐環保隔板給13所學校

基隆原住民豐年祭傳統祭儀　林右昌：縮小規模傳承不中斷

喜歡哪台車？林昀儒：買不起的車　首登主播檯暢聊奧運心得

《斯卡羅》必麒麟由他出演　身分起底是國民歌王兒子

不斷更新／全台大學準備開學　「線上or實體授課」各校措施一次看

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊…藏身鄉下酒庄

沙發原地爆炸！兇手汪「滿臉彩色棉花」　搖尾裝萌：不是我喔～

政治熱門新聞

獨／板橋42歲女打高端後血壓下降　「現場無呼吸」急送醫救治

快訊／新莊40歲女打完高端疫苗　4天後騎車外出昏倒送醫亡

快訊／板橋大遠百急停業一天　衛生局證實：有員工確診

搶勾BNT平台當機！陳時中等一等：跟搶票不一樣

新北+0「板橋大遠百再爆確診」　侯友宜最新說明

快訊／板橋大遠百1員工確診　侯友宜：啟動企業快篩採檢1500員工

18至20歲慘淪「覆蓋率斷層帶」　10英系綠委：BNT由下往上打

不滿第二類跟老百姓搶BNT　李艷秋：是該拍桌的時候了

連兩天+0？　周玉蔻發文預告：人人愛「嘉玲」

網友疑蔡英文賴清德打假針　王浩宇：提供留言給檢調單位

八大加碼券懶人包！全中籤可拿破萬

5倍券商機台中砸3.5億全國最大加碼　盧秀燕說話了

五倍券亮相！「這縣市可換到1萬元」

快訊／侯友宜霸氣加碼五倍券　新北方案「最高5千換1萬」

更多熱門

相關新聞

回顧民進黨杯葛BNT爭議　連勝文批：「牠們」治國意識形態為上

回顧民進黨杯葛BNT爭議　連勝文批：「牠們」治國意識形態為上

衛福部長陳時中預告約有195萬劑BNT疫苗將於8月底或9月初抵台，但因這批BNT貼有「復必泰」標籤，外界批批評蔡政府昨是今非。對此，國民黨黨中央委員連勝文回顧民進黨杯葛BNT的爭議，並批評，「復必泰」3個字就是民進黨的「國王新衣」，讓多數民眾看清「牠們」治國意識形態為上，只在意自己的權力及利益，而根本不顧人民的生命及健康。

高端猝死個案已五例　國民黨籲：有不良反應即予補償

高端猝死個案已五例　國民黨籲：有不良反應即予補償

羅智強開公投宣傳車遭指「防疫破口」　國民黨反擊

羅智強開公投宣傳車遭指「防疫破口」　國民黨反擊

幕後／台日執政黨首次「安全對話」密籌2個月　關鍵曝光

幕後／台日執政黨首次「安全對話」密籌2個月　關鍵曝光

趙立堅回應台日執政黨安全對話：日本對中國負有歷史罪責

趙立堅回應台日執政黨安全對話：日本對中國負有歷史罪責

關鍵字：

國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

第七輪對象出爐！開放29歲以上可打　明起預約

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

打過疫苗別再試！勾選BNT資格需符2條件

白家綺「奢華豪宅曝光」！

BNT今開放意願登記！備妥雙證件、簡單2步驟就完成

《當男人戀愛時》編劇簡持中病逝

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

獨／板橋42歲女打高端後血壓下降　「現場無呼吸」急送醫救治

2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」！民眾崩潰

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

Gino勁宥性侵女同事！趁私下商談「不悔改硬上第2次」

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面