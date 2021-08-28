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回顧民進黨杯葛BNT爭議　連勝文批：「牠們」治國意識形態為上

▲連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

▲連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部長陳時中預告約有195萬劑BNT疫苗將於8月底或9月初抵台，但因這批BNT貼有「復必泰」標籤，外界批批評蔡政府昨是今非。對此，國民黨黨中央委員連勝文回顧民進黨杯葛BNT的爭議，並批評，「復必泰」3個字就是民進黨的「國王新衣」，讓多數民眾看清「牠們」治國意識形態為上，只在意自己的權力及利益，而根本不顧人民的生命及健康。

連勝文27日在臉書表示，過去一年來，民進黨對所有主張進口BNT等歐美高效能疫苗者，包括胎自己在內，皆無所不用其極地打壓、扣紅帽子；而最荒謬的是，當鴻海創辦人郭台銘在台灣慘無疫苗時，決定捐500萬劑BNT疫苗後，整個綠營上下及其側翼、網軍、媒體走狗，就開始狂K猛酸郭台銘，政府更是設下層層關卡，蠻橫阻擋民間的善行，甚至發動認知作戰，直接抹紅BNT疫苗，硬是鬼扯這款疫苗是中國大陸生產的劣等疫苗。

「各位還記得某綠營側翼，也是台北某大教學醫院的高層，所說的『斯斯有兩種，BNT也有兩種』的鬼話嗎？」連勝文指出，事後證明，這世界上根本沒有兩種BNT疫苗，也就是根本不存在由中國大陸生產，而是只有德國及美國原廠生產的BNT疫苗。

連勝文也提到，而同樣來自該教學醫院，自認為權威的某疫情指揮中心專家（指李秉穎），又跳出來說郭台銘所買的BNT疫苗即將過期，最後發現這又是充滿惡意的認知作戰，真正要過期的其實是他的綠色大腦。

連勝文說，之後民進黨政府基於意識形態又開始對BNT的標籤有意見，拚命的拖延疫苗進口時程，包括他自己在內絕大多數老百姓，實在不曉得「復必泰」這三個字到底有什麼了不起？難道這是一種「符咒」，只要一看到就會中蠱變成中共同路人嗎？

「結果現在很多人，包括即將開學的老師及年輕學生，連一劑疫苗都打不到，同時又有很多民眾在打了第一劑之後，不知何時才有第二劑，保護力開始下降，因此民進黨迫於無奈，只能接受印有復必泰這個『符咒』的德國BNT疫苗進口，還要搶功硬說這是自己的功績！」

針對蔡政府如今接受「復必泰」被批昨是今非，陳時中昨稱「冬天沒有衣服穿，還是要穿」，連勝文批評，復必泰這3個字就是民進黨的「國王的新衣」，讓多數台灣民眾都看清楚，民進黨治國不僅以意識形態為上，同時「牠們」真正在意的是自己的權力及利益，所以才會護航特定業者，根本不顧人民的生命及健康，以及台灣經濟所招受的嚴重損失，更不在乎多少台灣人生活因此受到衝擊，陷入困境。

連勝文認為，既然許多學者認為新冠肺炎將流感化，表示未來可能每年都需要接種相關疫苗，而美國食品藥品監督管理局（FDA）已正式通過BNT的使用許可，也可能很快就會通過莫德納疫苗的使用許可。

因此，他勸告民進黨，「不要再利慾薰心，應該開放民間業者以後可以直接與歐美藥廠或其代理商購買新冠疫苗，以民間對民間的方式，避開政治上的爭議！甚至開放新冠疫苗自費市場，也藉此讓政府可以把更多的資源，集中幫助台灣的弱勢族群，不要再讓弱勢族群變成新冠肺炎下，身體健康及生活衝擊最大的受害者！」

▼連勝文27日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／連勝文）

▼連勝文27日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／連勝文）

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