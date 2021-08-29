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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他列加購BNT三大理由　「該是政府作為的時候了！」

▲▼0822郭台銘返台。（圖／記者楊詩益攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者楊詩益攝）

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今(29日)指出，今年BNT疫苗應到貨800-900萬劑，且自己向BNT探詢是否明年能為台灣保留3,000萬劑，得到很不錯的回應，對此，國民黨立委洪孟楷表示，現在有三大理由，政府更應該加碼採購1500萬劑BNT疫苗！

洪孟楷29日在臉書發文表示，過去綠營因為政治意識型態拘泥「標籤」，現在已經髮夾彎改口了，政府更應該加碼採購1500萬劑BNT疫苗有三大理由，第一，病毒變化多端，十分可惡。

洪孟楷指出，現在delta病毒來勢洶洶，更有lambda虎視眈眈，往後可能再有新的變種，打兩劑疫苗都不一定足夠，更需要預先準備做好防範。

洪孟楷表示，再者，BNT疫苗日前開放登記，踴躍的程度超乎想像，更代表大家對於國際合格認證的疫苗較有信心，除了感謝善心的郭董、台積電、慈濟外，當然更要超前部署，採購疫苗。

對於政府訂購疫苗到貨量低，洪孟楷指出，政府最喜歡說各國都搶疫苗，所以拿不到。但這正是第三個理由，如果沒下訂永遠都沒機會！BNT七月開放民間採購、九月就來，代表「事在人為」，「別再用買不到當藉口，沒下訂單，就別想欺騙國人！」

郭台銘向國人報告今年BNT疫苗應到貨800-900萬劑，「催貨不到就住德國」，並透露已向BNT探詢，如果台灣有考慮繼續採購的情形下，能優先處理我方今年採購剩餘數量提早到貨，以及明年疫苗是否能為台灣保留3000萬劑的額度，目前獲得很不錯的回應。

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