北市公布確診足跡速度慢！業者PO文後才曝光　黃珊珊：無刻意隱瞞

記者袁茵／台北報導

台北市衛生局30日公布一名美國返台年輕確診者（案16087）足跡，個案曾於美國打過2劑BNT，並搭乘台北捷運、火車和公車到台北、新北、基隆、桃園、花蓮和宜蘭；然而案16087曾去過「深夜裡的法國手工甜點」和「麵屋一燈」，卻不在足跡公布圖當中，引發外界熱議。對此，台北市副市長黃珊珊解釋，並沒有刻意隱瞞。

台北市衛生局30日公布案16087足跡，只見足跡圖顯示，案16087曾在8月21日搭乘客運前往宜蘭礁溪，並於其他天搭乘自強號火車、捷運、617公車、莒光號火車、普悠瑪火車、41公車、685公車等，到過家樂福重慶店、三創生活園區、光華商場等地。

然而，北市衛生局29日召開防疫記者會時，有坦承案16087曾去過「深夜裡的法國手工甜點」和「麵屋一燈」，卻沒有在相關足跡圖當中，引發許多人質疑。

▲台北市政府公布案16087足跡，卻不見「深夜裡的法國手工甜點」和「麵屋一燈」，引發外界熱議。（圖／北市府提供，以下皆同）

台北市政府30日下午3時15分召開防疫記者會，台北市衛生局疾管科長張惠美解釋，台北市公布確診者足跡目的，是為了讓不特定對象針對北市公布的時間、地點等活動足跡重疊者，可提高警覺，當可能有感染風險或可能症狀時，主動跟衛生單位聯繫。

張惠美說明，北市公布足跡原則有2點，第一個是按照中央發布原則，發布前一天中央公布本土病例足跡，第二是針對案號足跡一起發佈，不會標示特定對象活動足跡；而公布原則主要針對大眾運輸交通工具，可能有投現金、不容易掌握對象，或開放場所未實施實聯制、實名制等，才會做發布；至於有實施實聯制或私人場所，可掌握可能活動範圍對象，就不會做發布。

張惠美提及，有些百貨公司或大型量販店部分，因為活動人數多，可能會有少數人不一定落實實聯制，或百貨業者停業後經過衛生單位通知、清消停業，可能引發各界關注，這點也會選擇做發布。

黃珊珊說明，中央有規定足跡公布規範，包括不公開隱私場所、原則公開大眾運輸，但若引起恐慌就例外不公開、有實聯制不公開、沒有實聯制場地可考慮公開，但得斟酌風險因素，例如是否在可傳染期（發病前3天）、確診者停留時間、是否戴口罩、有無適當防護（與他人在2公尺內面對面超過15分鐘以上）等，上述風險因素就會考慮公開。

「公開與不公開是有一些防治需求。」黃珊珊指出，台北市政府之前希望做到公開透明，但公開後造成很多困擾，像是部分確診者記憶不精確，疫調人員第一時間會打電話詢問，並調閱實聯制、電信足跡，同步進行通報商家等動作，而商家就會在第一時間，然而台北市仍要視規定決定公布與否。

黃珊珊提及，只要有實聯制、能找到特定的人，原則上就不公布，除了一般中小型店家之外，大型店家因為會影響多人，這部分則選擇公布，「所以之前是因為沒有實聯制，所以很多都是要公布，提醒社會大眾提高警覺。」但自從有實聯制後，中央規定跟北市認為可找到特定人士，原則就採取不公布，透過簡訊來通知相關人士。

針對案16087部分，黃珊珊說，個案足跡很多，從通報到疫調花了整整一天半的時間，或許很多人會認為，台北市政府沒有第一時間公布、店家公告後才清消，但這是因為要確認、比對電信足跡，並非刻意隱瞞；而餐飲業若有實聯制且僅外帶停留5至7分鐘的話，也不會再做公布。

針對宜蘭、花蓮公布案16087足跡速度比台北市還快，倘若使用電信足跡達到百分百確認，是否會延誤到時間？黃珊珊指出，過去有確診者發生記憶錯誤，造成了店家、商家打給市府抗議足跡錯誤，所以台北市政府希望「正確最好」，若時間錯誤的話，也會造成民眾恐慌。