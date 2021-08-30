批衛福部急修霸王條款　洪孟楷：打疫苗死因審議小組說了算！

▲國民黨團召開「預防接種受害救濟審議小組委員 球員兼裁判 高端準備好了？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

截至29日，國內累積683例疫苗接種後死亡案例。國民黨立法院黨團30日召開記者會指出，衛福部年初更修改審議辦法增添「衡酌醫學常理且經綜合研判不支持受害情形與預防接種之關聯性」，國民黨立委洪孟楷也質疑，這樣的「霸王條款」代表一切都由審議小組說的算，「任何受害民眾都可能被這一條給否決掉！」

洪孟楷30日在臉書發文指出，衛福部在年初更修改審議辦法增添「衡酌醫學常理且經綜合研判不支持受害情形與預防接種之關聯性」，如此一來形同「霸王條款」，代表一切都由行政機關和審議小組說的算！任何受害民眾都可能被這一條給否決掉。

洪孟楷表示，高端疫苗開打5天以來有6位民眾喪命，面對生命的逝去，審議小組應該跟國人站在一起，「但為何今年二月要火速修改辦法，還不經公告六十天，到底在規避什麼？」

根據衛福部公布數據，截至8月29日累計接種10,886,165劑疫苗，其中AZ接種6,530,462劑，Moderna接種3,715,041劑，高端接種640,662劑。

接種疫苗後死亡的案例數，接種AZ死亡有548例（約十萬分之8.4人）；莫德納有129例（約十萬分之3.5人）；高端死亡事件6例（約十萬分之0.9人）。

衛福部指出，在死亡案件分析結果中，案例系列分析中並未觀察到在疫苗接種前後的臨床症狀、不良事件和死因有特定或異常的模式。此外，兩家疫苗廠牌各年齡層男性與女性的死亡通報數都沒有高於背景預期值。