莫德納明年採購量足供第3劑　陳時中：不排除「加買他牌」分散風險

▲指揮中心8/30記者會。（圖／指揮中心提供）

文／中央社

鴻海創辦人郭台銘呼籲疫苗採購策略應「有備無患」，指揮中心指揮官陳時中今天說，明年採購2000萬劑莫德納疫苗足夠第3劑接種，但不排除採購不同廠牌疫苗分散風險。

郭台銘昨天晚間在臉書（Facebook）發文透露，今年已被承諾BNT疫苗到貨量約900萬劑，明年也為台灣爭取3000萬劑的額度；他並呼籲，疫苗採購策略應以「有備無患」來思考。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上回應此事，他表示，疫苗採購事宜一直在洽談，而明年採購的疫苗量，要看國際間接種第3劑疫苗的情況如何。

陳時中說，目前政府已訂購明年度2000萬劑莫德納（Moderna）疫苗，基本上供民眾施打第3劑數量應該足夠，但他也坦言，疫情持續變化，因應疫苗供貨問題，不排除會採購比需求更多的疫苗量，希望購買更多不同廠牌的疫苗，以風險分散。

此外，台積電、鴻海永齡基金會及慈濟購買共1500 萬劑輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，台灣成功爭取到一批現貨，自28日下午2時起開放登記BNT疫苗施打意願，BNT疫苗抵台後將優先供學生接種，再依年齡長幼開放。

媒體提問，未來BNT疫苗到貨後，是否會依照第1到10類順序開放接種。陳時中表示，無論是BNT或其他廠牌的疫苗，都會依照進貨量做適當安排，他強調，年輕人希望盡快打到疫苗，會列入指揮中心重要的考量。