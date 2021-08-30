台南逾二個月0確診　黃偉哲說明商圈防疫規範推廣電商平台

▲台南市長黃偉哲指出，為避免傳統市場或餐飲成為防疫破口，經發局稽查餐飲、小吃業、公民有市場、夜市達8834次，對違規者並開立163張罰單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，為避免傳統市場或餐飲成為防疫破口，截至8月30日止經發局稽查餐飲/小吃業、公/民有市場、夜市達8834次，並針對違反規定者並開立罰單，累計已開出163張。

台南市經發局也再次說明台南市餐飲內用指引，除幼齡與長者等無法自行用餐者外，內用除飲食外應全程戴口罩；餐點以個人套餐或盒餐方式提供，不共食；桌菜應由服務人員分菜後再上菜；桌與桌間需有1.5公尺以上距離，禁止併桌；用餐區需採梅花座且設置隔板。

除了請市民共同遵守防疫指引外，經發局也向市民朋友報告好消息，台南便利送購買市場蔬果箱或在台南好物電商憑消費滿100元，即可由系統自動獲取一組抽獎序號，首波抽獎活動將於8月31日抽出iphone、switch各1台，年底配合購物節還有汽車等多項大獎，歡迎民眾來台南消費。

黃偉哲再次提醒市民朋友，為防堵非洲豬瘟，台南市政府祭出檢舉獎金，自30日起開始受理檢舉案件，如發現走私或非法挾帶豬肉或相關製品，請撥打通報專線：06-6323039。一經查證屬實，南市府將頒發獎金5000元，以杜絕非洲豬瘟疫區肉品入境，共同維護台灣養豬業的安全。

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