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蔣揚基金會佛祖請吃飯停辦　改捐脊髓損傷患者護理包

▲蔣揚基金會佛祖請吃飯弱勢圍爐，因疫情停辦，今年增加對脊髓損傷弱勢家庭關懷，透過社會局媒合每月捐贈100份的「脊髓受傷護理包」，關懷脊髓受傷者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔣揚基金會佛祖請吃飯弱勢圍爐，因疫情停辦，今年增加對脊髓損傷弱勢家庭關懷，透過社會局媒合每月捐贈100份的「脊髓受傷護理包」，關懷脊髓受傷者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔣揚基金會佛祖請吃飯弱勢圍爐，因疫情停辦，創辦人洛本天津仁波，今年增加對脊髓損傷弱勢家庭關懷，透過社會局媒合每月捐贈100份的「脊髓受傷護理包」，關心與鼓勵脊髓受傷者，也減輕其經濟負擔。

新冠肺炎疫情警戒，財團法人台南市噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會，今年「佛祖請吃飯」弱勢歲末圍爐活動因疫情停辦，經濟不景氣社福團體募款困難，弱勢家庭生計也受影響，基金會創辦人洛本天津仁波，除將活動經費改以現金或物資捐贈予台南市政府實物愛心銀行，今年更增加對脊髓損傷弱勢家庭關懷，每月捐贈100份的「脊髓受傷護理包」，減輕脊髓受傷者經濟負擔。

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蔣揚基金會於每年歲末均會舉辦「佛祖請吃飯」活動，邀各界愛心人士出錢出力，匯聚眾人善念宴請街友、身障等弱勢民眾，除團圓吃好料及贈送街友物資、紅包，感受社會溫暖，以愛翻轉人生，活動經費扣除餐費剩餘款也開放台南市弱勢團體申請補助，共享社會愛心資源，讓佛光普照關照眾生。

此外，響應台南市長黃偉哲弱勢優先理念，蔣揚基金會也與社會局合作推展社福服務，去年8月捐贈170萬元物資給台南市社會局實物愛心銀行，與市府攜手照顧弱勢家庭。

▲蔣揚基金會佛祖請吃飯弱勢圍爐，因疫情停辦，今年增加對脊髓損傷弱勢家庭關懷，透過社會局媒合每月捐贈100份的「脊髓受傷護理包」，關懷脊髓受傷者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洛本天津仁波切表示，近年脊髓損傷有年輕化趨勢，很多是車禍或職災造成損傷，大多數為輪椅族，有些傷友連上下床挪動都很困難，經濟陷入困境，除需面對漫長醫療及復健路，還增加護理用品支出負擔，對部分弱勢家庭來說更是雪上加霜；今年佛祖請吃飯因防疫停辦，除持續捐贈給社會局實物愛心銀行100萬元，作為購買給弱勢家庭民生物資基金，另也增加對脊髓受傷者關懷，由南市社會局媒合捐贈100份脊髓受傷護理包。

洛本天津仁波切指出，護理包內有尿褲、看護墊、酒精消毒液、濕紙巾及營養品等用品，每一件包市價約3000元，由社會局事先調查脊髓損傷者所需的護理用品再個別化備製，初期規劃每月送一次，委託社工送達，未來計畫長期資助並逐年增加份數，希望減輕其經濟負擔。蔣揚基金會也在會館舉辦「脊髓受傷護理包志工日」，邀志工回鹿野苑協助整理護理包，很多都是全家一起參與，也有父母帶孩子來當一日志工，齊心為扶助弱勢公益盡一份心力。

洛本天津仁波切強調，與人為善是自利利他行為，蔣揚力行濟貧扶弱公益，以慈善教導大眾，相互幫忙不是同情，而是在有困難時伸手拉一把協助度過難關，蔣揚基金會將活動經費化為愛心，也期盼有更多人響應，給予脊髓受傷者鼓勵與關心，走出人生困境，有信心面對未來。

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