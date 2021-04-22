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泰國高僧善馬功「斷頭獻給佛祖」　弟子見證全程恐觸法　佛教府回應了

▲▼泰國一名高僧自製斷頭台殉道，引發熱議。（圖／翻攝自ViralPress）

▲泰國一名高僧自製斷頭台殉道，引發輿論譁然。（圖／翻攝自ViralPress）

記者閔文昱／綜合報導

泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）發生一起可怕殉道事件，一名僧侶使用「自製斷頭台」，將自己的頭顱砍下，相信此舉能「即刻成佛」。不過，現場其他弟子不僅沒有阻止，反而還在一旁念經，如此不作為，恐已觸犯當地法律，而泰國佛教府也出面呼籲，不鼓勵這樣的行為。

根據《每日星報》報導，68歲佛教僧侶善馬功（Thammakorn Wangpreecha，音譯）在農磨蘭普府的這間寺廟服侍11年，他的侄子15日在廟裡一塊刻有經文的大理石板上，發現善馬功頭身分離的屍體，而且一旁還有一個自製的斷頭台，嚇得他趕緊報案。

▲▼血肉獻祭可能是源自於蘭納王國的佛教經典《未來佛》（圖／翻攝自耶子網）

▲血肉獻祭可能是源自於蘭納王國的佛教經典《未來佛》（圖／翻攝自椰子網）

警方調查，善馬功的遺體旁留有遺書，遺書上寫道，砍下自己的頭顱是一種讚美佛祖的方式，他為此已經計劃了5年，因為唯有獻上自己的頭顱與靈魂，佛祖才能幫助他在投胎後成為更崇高的精神存在。據悉，他刻意將自製的斷頭台放在佛像旁邊，這樣一來，他的頭顱掉落後，就會滾進「佛像的懷裡」，畫面十分詭異。

消息曝光後，詭異的殉道方式馬上就引發輿論譁然，調查也指出，善馬功所使用的斷頭台及相關凶器都是由弟子與信眾幫忙準備，而且當時還有不少弟子在場，但他們不僅沒有阻止，甚至還在距離斷頭台約10公尺處的講經亭誦經。

對此，泰國佛教府（National Office of Buddhism）回應，在佛教中，並不鼓勵這個行為。

事實上，依照泰國法律顯示，針對16歲以上的自殺者「任何見他人生命面臨危險，卻未進行必要救助者，處1個月以下有期徒刑，或罰1萬泰銖以下罰金，或處以徒刑並易科罰金。」因此善馬功的弟子、信眾協助或不作為的行為，恐怕已經觸法。

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