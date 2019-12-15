賴清德「假傳佛旨」？高喊佛祖支持3號　命理老師驚訝回嗆

▲賴清德「假傳佛旨」？笑喊佛祖也支持3號。（圖／取自羅致政臉書）

記者許力方／綜合報導

民進黨副總統參選人賴清德周末兩天強力輔選，先到高雄站台，15日又回到新北市參加造勢晚會，在台上比出3號的手勢，強打「3張選票顧台灣」，還比起佛祖的手勢笑說，前幾天去龍山寺看到，「佛祖其實也支持3號」，強調在台灣民主要靠神聖的選票捍衛。命理老師張旭初對此回應批評，不能把神佛政治化。

民進黨（板橋）立委參選人羅致政15日晚間舉辦造勢晚會，黨主席卓榮泰、賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍都到場站台，喊出「3張選票投給民進黨，守護台灣」的口號。賴清德提到，前陣子代替蔡英文總統去抽號，抽到3號，3號代表三陽開泰，「3張選票顧台灣」，第一張是支持蔡賴配，第二要支持羅致政，第三張支持民進黨。

賴清德14日南下高雄替邱志偉輔選，當時就強打「3張選票顧台灣」，還在台上突然表情嚴肅「其實我偷偷告訴你們，我們觀音佛祖也支持3號…」接著學佛祖比出3的手勢，笑說「所以不只是我們支持三號，佛祖很早之前也就說過3號了！」逗得現場3000多人哈哈大笑「水啦！」

賴清德15日回到新北替羅致政站台，在板橋造勢晚會上致詞時又提到，當時代替蔡英文去抽號抽到3號，抽到三號都說三陽開泰，現在清德不這麼說，三張選票顧台灣，這樣有水謀？第一張選票支持英德配，第二張支持第一名的羅致政，第三張支持民進黨，他去龍山寺參拜時，看到佛祖的手勢也支持3號，隨即又比出佛祖的手勢，每件事情需要神，當然也要靠人，佛祖保佑我們國泰民安、風調雨順，但是國家的主權，台灣的民主要靠每個人用神聖的選票來保佑捍衛。

對此，命理老師張旭初接受《中天新聞》訪問時評論，不能把神佛政治化，神佛的金身是流傳幾千年的文化，跟政治是沒有關係的。他解釋，佛祖手勢比3代表念經，和支不支持參選人無關，且有的比3有的比2，另外包括玄天上帝、小佛祖就比1，關公比2 ，觀音比3。