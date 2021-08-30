開學「10大防疫指引」必看！　怕染疫不到校「不會被記缺席」

▲開學後，家長及訪客原則不能進到校園。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

明（31日）起高中以下陸續開學，因應新冠肺炎疫情，教育部公布防疫管理指引，包括教學活動規範、入校措施和停課標準等，有10大規範不能不看，包括體育課要全程戴口罩，一天量3次體溫，除了用餐喝水才能脫口罩外，若怕有染疫風險可不到校等。

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▲開學在即各校緊鑼密鼓準備各項防疫事務，其中防疫隔板更是重點中的重點。（圖／記者湯興漢攝）



1、師生到校防疫規定

一天量3次體溫，包括上學前、入校時、下午上課前，全校師生除用餐及飲水外，全程戴口罩。

2、教職員沒打疫苗

疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行 1 次抗原快篩或 PCR 檢驗為原則。

3、發燒了怎麼辦

具有 COVID-19 感染風險者、發燒或急性呼吸道感染者，應確實落實「生病不上班、不入校（園）」。

▲▼教職員首次入校服務前，應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。（圖／教育部提供）



4、在學校怎麼用餐

教室內用餐應維持環境通風良好，以個人套餐並使用隔板入座或維持社交距離用餐，且不得併桌共餐；用餐期間禁止交談，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。飲水機「僅供裝水用不得以口就飲」。

5、體育課是否能不戴口罩

室外體育課均應保持適當社交距離，特別是容易肢體接觸或團隊性運動項目課程，授課教師須調整課程目標、教學內容與評量方式，並落實各項防疫措施，因此全程還是要戴著口罩進行課程。

6、開學典禮、週會或迎新活動

仍應採線上方式辦理為原則；如採實體方式辦理，應依指揮中心規定，活動人數上限為室內50人，室外100人之措施辦理，倘超過人數應提報防疫計畫報請地方主管機關核准後實施。

▲▼教學活動都還要全程戴口罩。（圖／教育部提供）





7、師生確診停課標準

1班有1位師生有確定病例，該班停課。1校有2位以上師生為確定病例，該校停課。1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區停課。

8、學生擔心染疫不到校

若擔心有染疫風險學生可以不到校，學校不能紀錄出缺席。

9、教室開冷氣

維持各學習場域及用餐環境通風，開冷氣時應於對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分，並加強通風及清消。

▲▼開學後除了用餐、喝水都不能脫下口罩。（圖／教育部提供）



10、家長、訪客想入校

開學後，家長及訪客原則不入校（園），但經學校及幼兒園認定有入校必要者除外。

▲▼師生到校一天量3次體溫，包括上學前、入校時、下午上課前。（圖／記者湯興漢攝）



另外，全校師生除用餐及飲水外，全程戴口罩，傳出有幼兒園不讓幼童帶牙刷潔牙，引起家長不滿，台北市教育局表示，將盡快訂定「潔牙指引」，讓園方可以好好運行，並建議學校可採取分流或保持社交距離方式，如2、3名幼童同時進行，不要一次很多人擠在洗手台前，若學校洗手空間不夠，可跟家長取得共識，先用個人開水漱口，減少飛沫交叉傳染機會，等小孩回到家晚餐後，再確實做潔牙動作。