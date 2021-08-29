黃偉哲要讓學童安心開學　環保局展開全市校園大清消

▲台南市環保局長謝世傑表示，因應高中職以下及公立幼兒園共368所學校開學，自8月23日起執行開學前校園清消工作，31日前完成全市校園環境消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，9月1日即將開學，各級學校的清消工作需要更加完善，防止校園變成可能的傳染途徑，他特別感謝環保局人員在這段時間幾乎沒有假期，全力為COVID-19防疫清消做出犧牲。

環保局長謝世傑表示，目前持續針對人群聚集的交通場站、商場、公家機關以及學校進行清消，截至8月29日已經清消了3554處。另外，在各疫苗施打站方密，合計清消2574處次，不管是大型施打站或是中小型診所、醫院施打站，都有人員進行清消，範圍包括桌椅、門把、廁所及洗手台等易孳生病菌的地方，讓市民朋友可以安心前往施打疫苗。

環保局表示，因應9月1日台南市高中職以下及公立幼兒園共368所學校開學，自8月23日起執行開學前校園清消工作，截至目前動員了1075人次，出動36輛消毒車、75台噴霧機，目前已完成307所（83％）的校園消毒，並將在8月31日前完成全市校園環境消毒，提供給學生一個安心上學的環境。

環保局長謝世傑也向市民報告登革熱的防治情況。謝世傑指出，截至8月29日已完成全市衛生消毒，在側溝投藥3573處、清除積水容器89581個、清除髒亂點38659處。另外，環保局已實施預防性化學噴藥共62場次，並裁處了居家環境孳生孑孓的地點共51件。





台南市政府呼籲市民在登革熱防治期間，雨後要特別留意環境是否出現積水，提醒配合居家環境清理巡查加強孳清，落實「巡、倒、清、刷」，避免登革熱找上門。

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