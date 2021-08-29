金錢引誘2少年拍胸部、下體照　噁男辯「以為成年」下場出爐

▲何姓男子竟以拍胸部2000元、胸部+下體5000元的價碼，引誘少年拍攝裸照。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名何姓男子2018年起利用臉書「陳子豪」、「黃宇豪」等，結識當時年僅13歲的阿豪（化名）和14歲的小宇（化名），以拍攝胸部給2000、胸部和下體5000元的價碼，引誘2人拍攝裸照，供其觀賞。高雄地院審理後，依引誘少年製造猥褻行為之電子訊號2罪，判其應執行有期徒刑4年2月。

何姓男子2019年2月，利用臉書帳號結識當時年僅13歲的阿豪，以拍攝胸部給2000元、胸部和下體給5000元為誘因，引誘阿豪自行拍攝裸照給何男觀賞，後續何男佯稱要和阿豪相約在鳳山捷運站見面，到相約時間後，何男卻遲遲未現身，路人見阿豪獨自一人在路邊枯等，察覺有異後報警，才讓整起事情曝光。

同年3月，何男再度利用臉書，傳送不明人士的裸照給當時年僅14歲的小宇，佯稱是自己的裸照，引誘小宇也需拍攝裸照以供其觀賞，小宇也依約照做，直到被小宇母親發現，怒報警提告。

庭審時，何男向法官辯稱，他主觀上以為阿豪已經成年，但事發當下，阿豪年僅13歲，法官質問何男，綜觀阿豪的日常生活照，也可見其容貌青澀，未脫稚氣，明顯未成年；何男則辯稱自己並未見過阿豪的生活照，但法官指出，何男利用臉書認識阿豪，並要求阿豪以臉書傳送裸照，不可能未見過阿豪的生活照，因此不採信何男的證詞。

高雄地院審理後認為，何男為刺激、滿足一己私慾，分別以不同手法，引誘2名少年拍攝裸照供其觀賞，已對2人的身心發展產生不良影響，惟念其與阿豪家屬和解，依引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪等2罪，各判其有期徒刑3年2月和3年6月，應執行有期徒刑4年2月，全案仍可上訴。