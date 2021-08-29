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冒用兒遊戲帳號誘國中妹拍裸照　害她不敢上學！色大叔判2年

▲桃園市吳姓男子去年8月間從交友軟體認識未成年少女，竟引誘其自拍胸部裸照，被家人發現後提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲黃姓男子2019年利用兒子的帳號，透過網路遊戲認識國中生小美，卻色心大起，引誘小美拍裸照。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名黃姓男子利用兒子的帳號，在網路遊戲上認識一名女國中生小美（化名），黃男竟利用小花判斷力與自我保護能力尚未成熟之際，在2019年7月，多次引誘小美拍裸照，以此滿足其私慾。高雄地院審理後，刑事部分，判其有期徒刑2年定讞；民事部分，黃男則須賠償小美和小美父親共6萬元。

黃姓男子2019年6月，利用兒子網路遊戲上的帳號因而認識小美，2人認識僅隔月餘，黃男明知小美為國中生，卻多次引誘小美拍攝裸照給他看，而小美也真的將裸照傳給黃男欣賞，直到被小美父親發現異狀後，才讓整起事件曝光。

沒想到，待小美因免試保送進高雄某高中體育班就讀後，黃男竟利用其子為該高中畢業之學長身分，要求在校學弟妹向小美反覆詢問被害經過，導致小美因害怕被害經過遭不斷轉述，不敢再前往學校上課，課業和體育成績因而大受影響，讓小美的父親怒對黃男求償50萬元。

刑事部分，一審，法官認為黃男罪證明確，引誘小美拍攝裸照，但念其未以成年人優勢或財物誘惑，僅為滿足其自身性欲，且有和解意願不過被拒，判其有期徒刑2年。黃男不服，再提上訴，不過二、三審均被駁回，維持原判定讞。

民事部分，小美父親怒對黃男求償50萬元，主因是小美不敢到校上課後，小美的父親因此必須訓練小美，而無法工作。高雄地院審理後，認為黃男明知小美未成年，利用其智慮未深，身心發展及性觀念益世均未健全成熟之際，引誘其拍攝裸照，不法侵害小美隱私與性自主決定權，對小美的身心發展造成一定負面影響，但由於小美父親無法證明兩者因果關係，判黃男須賠償小美父女共6萬元確定，全案不得上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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