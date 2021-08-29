岡山移工宿舍查獲40包雞肉乾！送檢驗出非洲豬瘟陽性反應



▲岡山分局查獲一名越籍移工持有40包雞肉乾與20包牛肉乾。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

台灣傳出非洲豬瘟製品走私，各單位無不繃緊神經，岡山警方也鎖定一名高姓越南移工，向已收押的新北市越籍鄧婦訂貨，二度到工廠員工宿舍查緝，警方確認高男取貨後，查扣2箱雞肉乾共40包、1箱牛肉乾共20包，其中雞肉乾檢驗結果呈現非洲豬瘟陽性反應

▲岡山分局查獲一名越籍移工持有40包雞肉乾與20包牛肉乾。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄岡山警分局23日接獲通報，有越籍移工向涉走私含有非洲豬瘟病毒肉製品的鄧女訂貨，23日上午11時前往岡山區某工廠員工宿舍，一開始找上36歲的高姓越籍移工時，卻沒查獲疑似越南走私肉製品；不過，等到物流公司於下午送到貨時，警方於晚上又再次前往複查，果真查獲2箱雞肉乾共40包、1箱牛肉乾共20包，總重17公斤，且物流包裹上的寄件人姓「鄧」、寄件人地址為新北市，讓警方不敢大意，將高男帶回派出所製作筆錄，並查扣這60包肉乾。

經由岡山區衛生所帶回查扣肉品檢驗後，其中40包的雞肉乾共10.8公斤，高雄市動保處表示，經採樣送驗，其中雞肉乾裡面參雜豬肉，檢驗結果呈現非洲豬瘟陽性反應。動保處呼籲請民眾不要從國外違規輸入肉品，也不要網購產地不明的肉製品，違者最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

據了解，高男來台工作約3年，這是他透過妹妹在臉書社團訂購，與妹婿3人團購，警方表示，等正式檢驗報告，確認結果為陽性，高姓男子將依涉違反《動物傳染病防治條例》等相關法規，將移請主管機關裁處，岡山分局將持續追查本案物品進出貨品物流、匯款金流，必要時報請橋頭地檢署指揮偵辦擴大深入追查，以維護民眾安全。

時間對我們來說完全沒用！

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