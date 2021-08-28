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社會 社會焦點 保障人權

3男到滷味攤喝酒打牌　一句「不會喝就不要喝」全曝光

▲4名男子凌晨在一間滷味店內酒後起衝突，引發互毆事件。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲滷味攤老闆邀3好友喝酒，未料酒後起衝突引發互毆事件，店裡凌亂一片。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市三民區延吉街凌晨發生民眾互毆糾紛，34歲的滷味攤老闆，打烊後找來3名友人到店內打牌喝酒，不料酒後因言語不合發生肢體衝突，3人紛紛掛彩，全被帶回警局，除了先被依違反社維法送辦，還因4人相約在家店內打牌飲酒，違法防疫規定，也被開單函請維生局裁罰。

高雄三民區延吉街上一間滷味攤，28日凌晨4時多發生酒後鬥毆事件，警方獲報後趕往現場處理，經了解，34歲的盛姓男子在自家滷味攤打烊後，邀請了3位朋友來打牌喝酒，沒想到酒過三巡後，其中一名謝姓男子虧了吳姓男子一句「不會喝就不要喝」，讓已經酒醉的吳男相當不開心，雙方吵了起來，演變成肢體鬥毆，一旁王男想勸架又遭謝男揮擊臉部，打成一團後，吳男的手部虎口及臉部遭破碎酒瓶劃傷；而王男及謝男脖子及手部些許紅種。

▲4名男子凌晨在一間滷味店內酒後起衝突，引發互毆事件。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲吳男被帶上警車時還不斷說醉話。（圖／記者洪靖宜翻攝）

吳男經救護人員包紮無大礙，警方也將現場所有人帶回警局，謝、吳2人坦承酒後因細故衝突互毆，王男也表示是為了勸架，才會出手揮拳制止，三人也表示已認識許久，互不提告，全案依違反《社會秩序維護法》第87條第2款偵辦。

不過4人相約在家店內打牌飲酒部分，已違反傳《染病防治法》第37條第1項第6款，高雄市府禁止室內打牌、麻將的防疫規定，將依該法第70條規定開立舉發單函請衛生局裁罰。

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