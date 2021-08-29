高雄炒飯店半夜「餓鬼」闖入　不知遠端6隻眼盯著他看　

記者吳奕靖／高雄報導

雖然已經過了中元節普渡，不過還是有餓鬼出沒！高雄市前鎮區一家炒飯店半夜被闖入，驚動遠端安全裝置，店家透過監視器發現有人闖入，這個人還在店內亂搜食物吃，店家的3名壯漢立刻衝到店內抓人，員警獲報也趕抵現場，這才發現這名餓鬼是個有多次竊盜前科的無業慣犯。

▲蘇姓男子闖入炒飯店，結果被上銬逮捕 。（圖／記者吳世龍翻攝）

29日凌晨3點多，前鎮一家炒飯店的遠端警報被啟動了，店家趕緊拿出手機查看，發現有一名男子闖入店內，不但到處搜，能夠吃的食物也都塞進嘴，店家同步通報警方，另外老闆跟兒子也衝到店內要抓「餓鬼」，抵達店內的時候，就發現鐵捲門被開啟了四分之一的大小空間。

▲蘇姓男子闖入炒飯店，結果被上銬逮捕 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲蘇姓男子闖入炒飯店，被警方移送 。（圖／記者吳世龍翻攝）

老闆跟兒子在店門口外大聲呼喊，要店內的男子出來，透過監視器畫面看到闖入炒飯店的男子一度趴在鐵捲門底下空間，希望能夠放他一馬，隨後員警趕到現場，店家開啟鐵捲門，男子被員警喝令趴下上手銬。

經調查，這名男子是28歲的蘇姓慣竊，平常無業，這次能夠闖入炒飯店內，就是在門口找到遙控器，順利打開鐵捲門進入行竊，但什麼都還沒偷，只有吃了食物就落網，現在被依照竊盜罪嫌送辦。