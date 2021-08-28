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郭董赴歐催BNT→200萬劑先來台　她曝完整內幕「顧立雄也是關鍵」

▲郭台銘赴歐洲催貨BNT，並與家人在捷克施打BNT疫苗。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘赴歐洲催貨BNT，並與家人在捷克施打BNT疫苗。（合併圖／翻攝郭台銘臉書）

記者蘇晏男／台北報導

台灣爭取到200萬劑瓶身印有「復必泰」的BNT疫苗現貨在8月下旬或9月初到貨，衛福部長陳時中稱關鍵是由台積電代表向政府溝通。不過，資深媒體人黃光芹透露鴻海創辦人郭台銘也知情有BNT現貨，只是怕被抹紅而刻意迴避，但仍找國安會秘書長顧立雄分析利弊；而台積電則向陳時中表明，自己是三方合議下的代表，並無刻意淡化郭台銘的努力。

黃光芹28日晚間在臉書表示，「BNT不是要來了嗎？」許多人，包括郭台銘在內，簽完約之後，都以為是這樣。等著、等著才清楚認知到，先前一切的口頭約定，只能預期，合約硬梆梆，並不保證何時到貨，所以郭台銘決定極力催貨，改了原定的美國行，跑到歐洲去了。

黃光芹說，當時郭台銘催貨可說「催得要死」，他原本在BNT就有一條線，是透過生意上一位德國大家族的友人牽線認識；中間不停寫信，更是不在話下。而食藥署也不斷公文往返，但得到的回覆最快也要年底才到。

黃光芹透露，因此，郭台銘的歐洲催貨行，目標設定：一定得見到高層，光是為了成功達陣，屬下忙得人仰馬翻。就在忙活時，永齡基金會執行長劉宥彤突然接到BNT主動致電提醒：「你們得先通過EUA，否則會有問題！」郭台銘想了想，找上顧立雄，經由他中間穿梭，陳時中趕在郭出國前一天下午通過BNT緊急授權，為了照會德國，陳特別做了公開說明。

「催貨難，每一個環節都難，其中要把分散在不同地方的貨廠一一納入EUA，以及在此之前的查廠，可謂難如翻越喜馬拉雅山。」

黃光芹指出，郭台銘催的貨，數量為700萬至800萬劑，大約在11月能到。中間冒出的中國棄單大約200萬劑，訊息是BNT工作人員丢到與鴻海和台積電共同的群組。郭台銘擔心是中國的棄單，怕又被抹紅說與中國套招，又怕外界批評用BNT卡高端，於是刻意迴避，將利弊得失分析給顧立雄聽；之後合議由台積電代表致電。陳時中確實是接到台積電的告知，並提到對方是三方合議下的代表，並無刻意淡化郭台銘的努力。

至於迴避復必泰的標籤，黃光芹表示，「其實最早是上海復星主動提及，代理商為了作生意！」郭台銘進總統府見總統蔡英文時，即主釋出，決策因此做成，合約也排除；但搶單撈到上面有復必泰的現貨，BNT給台灣1天時間決定，陳時中接到電話後，請示總統與院長，大家意思一樣：「要！」接下來確定合約有無牴觸、是否為原廠貨，3小時迅速搶單，讓貨在開學以前到。「這就是背後完整的故事」。

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