完全被孤立！最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

記者邱晟軒／綜合報導

公費疫苗預約平台今（28日）首度新增「BNT疫苗」選項，18歲以上的民眾皆可上網登記，不過近日有許多年輕民眾哀號，遲遲等不到疫苗接種，其中最慘的是2001、2002年出生，今年18和19歲「生肖分別屬蛇、馬」的大學生，不僅打不到國產高端，連莫德納、AZ、BNT也等不到，慘淪為疫苗孤兒。

本站曾報導「就是等不到疫苗！最慘歲數曝 網嘆：沒聽過這年紀會整年衰？」內文指出，有網友在網路論壇上發文感嘆，眼看政府開放12-18歲優先施打BNT疫苗，以及日前國產高端疫苗開放20-35歲民眾預約施打，遲遲等不到疫苗的他無奈直呼，「把19歲的朋友放在哪裡？」

貼文曝光後，立刻引起許多年輕網友紛紛回應，「19歲集合！」、「沒聽過19歲整年會衰」、「內心年齡19歲算嗎？」、「說好的長幼有序，結果12~17歲又比我們早打，是在哈囉」、「19歲被消失」、「19歲真的慘！搶不到AZ莫德納，高端又不能打，BNT又給12-18，19歲真的疫苗孤兒」、「明天19歲生日路過，這種生日禮物真是謝囉」、「還有整整一年才20的人默默流淚」。

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▲今14時起開放意願登記納入BNT疫苗選項，開放對象為18歲（含）以上民眾。（圖／衛生福利部）

根據指揮中心公告的疫苗施打順序顯示，首批BNT疫苗，優先供應12至17歲學生在校施打、18歲以上可自行至預約平台登記，而國產高端疫苗向下開放，僅需年滿20歲都可預約；不過許多18及19歲的網友悲觀認為，按照施打順序的話，根本等不到接種，形同淪為疫苗孤兒「完全被孤立」，4大主流廠牌（AZ、莫德納、高端、BNT）全都是看得到選不到。

針對部分年紀民眾淪為疫苗孤兒，陳時中今日在防疫記者會上指出，18至19歲的民眾可以打AZ與莫德納疫苗，只是現在的年齡層還沒排到，「做這樣的安排非常痛苦」，因每個年齡層都有不同需要，高年齡層的風險較高，一般國家都先從高風險族群開始往下打。

▼ 第七輪提供接種AZ疫苗 。（圖／指揮中心提供）