第7輪AZ疫苗明起開放預約！接種對象、副作用6大QA一次看

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布第七輪接種規劃，提供於7月19日前已登記AZ疫苗且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上等對象，可於29日起，收到簡訊後進行疫苗預約，估計約100萬人；針對近期將陸續有75歲以上長者接種滿10週，需要打第二劑，指揮中心指出，第七輪會以第一劑為主，至於需要第二劑會另行安排，希望12周起能完成，但也不排除再延長間隔。對於AZ的相關資訊，《ETtoday新聞雲》整理5大QA供民眾參考。

▲第七輪AZ輪到29歲以上民眾可預約施打。（圖／記者湯興漢攝）

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Q1：現在疫苗輪到誰打、打什麼廠牌？

指揮中心宣布第七期將提供接種AZ疫苗，對象為於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上，即1992年12月31日(含)以前出生及滿18歲以上，即2003年9月3日(含)前出生，第九類對象進行接種。

Q2：第七期輪到我打AZ，但我想換BNT或其他廠牌怎麼辦？

第七期AZ疫苗預約時間自8月29日上午10時至8月31日中午12時截止；施打期間預計自9月3日至9月10日止，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另提醒符合第七期AZ疫苗預約資格對象，如欲增選其他廠牌疫苗，須於8月31日下午4時後始可加選。

▲醫師提醒，疫苗施打後最好在原地觀察30分鐘，有任何不適立即向醫護人員反應。（圖／記者李毓康攝）

Q3：哪些人不可打AZ疫苗？

目前依據疫苗仿單之適用接種年齡為18歲以上。

指揮中心公布AZ疫苗施打建議，不可施打者包含：

1.對疫苗所含成分過敏者

2.施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應者

3.18歲以下青少年

另外，據衛福部公布資料顯示，由於針對兒童的臨床試驗仍在進行中，目前資料有限，因此暫時不建議兒童接種新冠疫苗。未來可能因為新的實證，而增加適用年齡層。且依據目前臨床試驗的結果，AZ疫苗（AstraZeneca）及莫德納（Moderna）疫苗的合適接種年齡是18歲以上。

另有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者，應暫緩施打AZ疫苗。

有以下狀況者，應謹慎評估施打疫苗的效益及風險，再決定是否施打AZ疫苗：

血小板減少或任何凝血功能異常，如血友病

免疫功能不全者，包括接受免疫抑制劑治療

另外，指揮中心已宣布，孕婦列入優先接種名單中的第六類，但婦產科醫師張瑜芹提醒，施打前最好先讓婦產科醫生評估是否適合接種，當天若有不適或感冒症狀，也先暫緩注射。

Q4：AZ副作用有哪些？施打後要注意什麼？

疾管署說明，接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。

接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應(如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

接種疫苗後28天內，若出現以下任一症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史：

嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇

嚴重且持續腹痛超過24小時以上

嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛

皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等

Q5：打疫苗發燒可以吃什麼舒緩？

藥師Kiki表示，可服用普拿疼來緩解打疫苗的不舒服，但要注意普拿疼有4種不同類型，包括「一般錠、加強錠、速效錠還有普拿疼伏冒」；如果買到「普拿疼伏冒」，就不太合適，也建議大家施打疫苗後，有出現不適再服用，且服藥後要注意不能喝酒，以免有傷肝疑慮。

Q6：打疫苗結束要注意什麼、要觀察到什麼時間點？

醫師姜冠宇表示，施打疫苗後，通常會留在原地觀察30分鐘，如果發生不舒服的情況一定要趕快向醫療人員反應，且AZ疫苗在長者身上產生的副作用相較於年輕人更低，若在這30分鐘有出現任何不適要盡快回報。另外，也提醒民眾，近期天氣較炎熱，在等待接種疫苗時可能會出現熱中暑現象，乘涼散熱機制也要做好。

至於打完疫苗須在原地等待30分鐘，是針對過敏性休克進行觀察，感染科醫師黃高彬說明，AZ疫苗曾出現的血栓等，則是返家後留意至少2至3個星期。

醫師李秉穎提醒，血栓的症狀有頭痛、腹痛、胸痛等，但會持續存在，並不會緩解，可能伴隨腦壓上升、嘔吐、噁心、意識模糊、癲癇等症狀，也可能塞住腹部腸繫膜血管，導致缺血性壞死，若有相關症狀，應該盡早檢查。