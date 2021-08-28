不滿第二類跟老百姓搶BNT　李艷秋：是該拍桌的時候了

▲德國BNT疫苗。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

200萬劑BNT疫苗將在8月底、9月初到貨，除保留120萬劑給12-17歲（含）學生施打，剩下約80萬劑將開放給一至十類對象，依照年齡層往下打。但資深媒體人李艷秋對第二類部分人士先打表達不滿，質疑「這次又要膨脹多少人來跟老百姓搶BNT？」中央流行疫情指揮中心該公布這類人到底是誰、有說少。李艷秋也疾呼，「是該拍桌的時候了！」

根據指揮中心6月15日新聞稿指出，第二類中央及地方政府防疫人員包含對象為：維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員、衛生單位第一線防疫人員，以及協助防疫相關的軍警消、村里長或村里幹事等，截至6月15日已造冊人數計約16.2萬人。

而指揮中心累計至8月23日的「各類 COVID-19 疫苗接種對象累計接種人次」中，第二類施打部分：1.AZ： 第1劑有22萬1438人次、第二劑有5萬7240人次；2.莫德納：第一劑有5萬7472人次、第二劑3萬5344人次；3.高端：第一劑330人次。

由於造冊人數與實際接種人次落差許多，引起許多質疑聲浪。

針對此次約80萬劑BNT疫苗再次以一至十類對象，依照年齡層往下打，李艷秋28日下午在臉書表示，好不容易有80萬劑BNT，又是從一二三類開始施打，雖然一、三類應該支持，但是第二類為何總靠醫護和機組人員掩護？請指揮中心公布這批人到底是誰？有多少？怎麼老打不夠？這次又要膨脹多少人來跟老百姓搶BNT？

在文末，李艷秋還疾呼，「是該拍桌的時候了！」

▼李艷秋28日下午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）