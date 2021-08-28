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蔣萬安批陳時中「現代版晉惠帝」　「訂西裝」一說是不知民間疾苦

▲▼講萬安批評陳時中根本「現代版晉惠帝」。（圖／記者楊蕓攝）

▲蔣萬安批評陳時中根本「現代版晉惠帝」。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

指揮中心指揮官陳時中以「訂西裝」比喻印有「復必泰」標籤的BNT疫苗，國民黨立委蔣萬安28日受訪時砲轟，陳時中的比喻非常荒謬且不倫不類，根本「現代版晉惠帝」，不知民間疾苦，不食人間煙火。

外傳即將到貨的BNT疫苗「外殼有復必泰」，陳時中在廣播節目中以訂製西裝比喻與BNT簽的採購合約，稱「你訂製西裝一定會有要求，但不能說冬天還在等夏天衣服」。台北市長柯文哲批評，老百姓關心的是玻璃瓶裡的疫苗而非標籤，「如過要死800多人以後才發現冬天沒衣服穿，都是不必要的損失。」

國民黨28日召開「1218重新出發！政府獨裁、公投制裁」記者會，宣傳「公投綁大選」、「反萊豬進口」兩項公投案。蔣萬安會後受訪時批評，這是非常荒謬且不倫不類的比喻，當人民受到疫情肆虐，渴求疫苗的時候，政府不僅沒看見，還用意識型態凌駕專業，根本「現在版晉惠帝」，不知民間疾苦，不食人間煙火。

蔣萬安也抨擊，至今看不到政府為3+11或阻擋疫苗的錯誤決策有任何反省、檢討，永遠就是耍嘴皮式的在回應人民，今天人民站出來，12/18要用公投選票告訴政府，絕對不是一句時空環境不同，就要人民吞萊豬，要用公投選票，捍衛自身與下一代的健康與權益。

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