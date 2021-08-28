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快訊／新系立委也發聲！　周春米、林宜瑾：29歲以下優先打BNT疫苗

▲▼民進黨立委林宜瑾（左）、周春米（右）。（圖／ETtoday合成照）

▲民進黨立委林宜瑾（左）、周春米（右）。（圖／ETtoday合成照）

記者呂晏慈／台北報導

BNT疫苗即將到貨，但相較12至18歲的青少年可以學校專案方式施打，18、19歲年輕人卻因等不到AZ和莫德納疫苗，恐淪「疫苗孤兒」。同屬民進黨派系新潮流的立委林宜瑾、周春米28日晚間透過臉書呼籲「輪到你，就去打；BNT，換你打」，過去疫苗施打順序是以高年齡層為優先，現在既然有合適的疫苗，應開放讓29歲以下的年輕人優先施打BNT疫苗，讓年輕人有更多的疫苗選擇。

民進黨英系立委陳明文、劉櫂豪、羅致政等人今天中午透過臉書串連呼籲，BNT疫苗應同步讓18至20歲年輕人預約施打，補足「疫苗覆概率斷層帶」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，18、19歲年輕人可以施打AZ和莫德納疫苗，只是還沒排到。

另一方面，同屬新系的林宜瑾、周春米晚間呼籲，應讓29歲以下年輕人優先施打BNT疫苗，建議政府可以考慮先保留12至17歲注射所需要的數量，剩餘的部分則優先給18至29歲的年齡層依序接種，填補AZ等疫苗在年齡層上的空白，讓年輕人在疫情中得到更好的保障。

周春米表示，由於COVID-19對老年人有高殺傷力，以及考慮到過去幾款疫苗對於年輕人的副作用而言都有比較高的風險，因此在疫苗注射的安排上，都是以中老年人為優先，18至29歲部分則一直是「望穿秋水」，未能排進疫苗注射的優先名單內，現在既然有合適的疫苗，也該讓他們盡快接種。

林宜瑾表示，除了12至17歲由學校安排施打之外，應讓18至29歲年輕人優先預約BNT疫苗，並從18歲開始向上施打，「不要讓辛苦的年輕人沒有選擇」，中年人早已可選擇AZ、莫德納或高端，重症風險最高的老年人，也都已施打完疫苗，接下來的BNT疫苗，應可安排年輕人優先接種。

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