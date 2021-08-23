備戰2024巴黎奧運！立委建議爭取打工度假簽證、洽談雙邊投資協議

▲林楚茵等人召開「新歐洲計劃，從多方面備戰2024巴黎奧運」記者會。（圖／林楚茵辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

備戰2024年巴黎奧運，立法院台灣與法國國會友好協會副會長立委林楚茵23日表示，台灣必須把握三年後的巴黎奧運，除了藉此增加台灣世界能見度外，政府還可以從觀光面、人才面、經濟面等方面著手，深化與歐盟理念相近民主國家之交流。

民進黨立委林楚茵、林宜瑾、洪申翰、台灣基進立委陳柏惟23日上午於立法院召開「新歐洲計劃，從多方面備戰2024巴黎奧運」記者會。林楚茵表示，下一次的奧運即將於法國舉辦，台灣必須以斐然的外交成績為基石，並從多方面深化台歐關係。

林楚茵指出，台灣可從觀光面、人才面、經濟面等三方面先行著手，以觀光面來說，10年前的倫敦奧運，台灣曾於當時奧運指定入境機場刊登廣告引發話題，若參考此模式，且法國已多年蟬聯全球旅客最多的國家，於該城市之觀光景點宣傳台灣，可觸及到的民眾面向必定可觀。

在人才面部分，林楚茵強調，新世代的外交策略，更重要的是人與人的互動連結，尤其是年輕世代，建議外交部爭取與更多歐盟友好國家互相擁有度假打工簽證，不只讓台灣年輕人走向國際，也讓世界走進台灣。

至於在經濟面，林楚茵則說，台灣與歐盟在經貿交流上已經舉辦32屆次長級「經貿對話會議」、連續6年的部長級「產業對話會議」，希望在現有的穩定基礎上，未來雙方能持續洽談雙邊投資協議，讓堅實的夥伴關係繼續向前邁進。

▲民進黨立委林楚茵。（圖／林楚茵辦公室提供）



洪申翰表示，因應國際趨勢，台灣要把握機會，加入淨零碳排的行列，在減碳和調適工作上，將發展出更多新興技術，包括綠氫、能源技術服務、儲能、循環經濟等，政府要以台灣產業的優勢，加強低碳技術及數位轉型，提升產業附加價值，並儘速完備碳定價制度，掌握與歐盟合作的新契機。

林宜瑾建議，體育署應做好備戰巴黎奧運的「基本功」，每一屆奧運的比賽項目與量級不盡項同，平時就應廣泛給予不同運動選手充足的資源，包含基本的硬體設施、完善教練機制、培養運動防護員與營養師，以及促進國民體育與運動產業發展等。

陳柏惟則說，他樂見相關政府部門增加對歐教育、文化等交流合作方面的預算，盼持續爭取國際社會的支持，承擔台灣作為抗中第一線的重要角色。

林楚茵呼籲，台灣與歐盟是能共享自由、民主、法治等價值理念相近的夥伴，疫情間台灣透過良好的防疫成績及防疫資源互惠捐贈，深化台歐間的友誼，在後疫情時代，更要把握難得的歷史時刻，推動各面向交流，讓世界更認識台灣，告訴大家「c’est Taiwan」。