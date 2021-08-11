民進黨立委不捨張少熙　她喊慰留「離職是體壇一大損失」

▲立法委員林宜瑾。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣代表團在東京奧運表現亮眼，體育署長張少熙先前因代表團機位風波第一時間已提出請辭，昨（10日）晚間再度發布聲明表示，將按照原先計畫，檢疫結束後離開署長職務，回台師大擔任教職。對此，長期關注體育議題的民進黨立委林宜瑾今（11日）說，持平而論，體育署為代表團安排了良好的住宿和伙食，經濟艙事件絕對沒有嚴重到需要請辭的程度，「這一次若離職，是台灣體壇一大損失」。

林宜瑾表示，昨天半夜得知張少熙署長發聲明堅決請辭，她馬上傳訊給張少熙，希望張多加考慮，繼續留下來帶領體育署，「當初的經濟艙事件，我雖然也抨擊體育署未妥善安排機位，但持平而論，體育署順利平安地接送選手、也安排了良好的住宿與伙食，經濟艙一事絕對沒有嚴重到需要署長辭職的程度。」

林宜瑾說，其實她和張少熙曾多次在辦公室會面，促膝長談台灣的體育政策發展，她知道，張真的非常勤奮認真，也確實盡心盡力推動體育發展與改革，這一次若離職，是台灣體壇一大損失，總之，真的很希望張多加考慮，留下來，繼續當優秀的體育署長。

民進黨立委許智傑也說，張少熙署長是相當認真且關心選手的署長，這次商務艙事件的確是個缺失，引起社會反彈，但若選手跟教練多數肯定體育署對東京奧運的付出及表現，或許可以考慮將功折罪留任署長，並要求體育署記取教訓，未來需更謹慎行事。