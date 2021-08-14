5倍券政策轉彎遭譏府院不同調　民進黨立委：好政策轉彎又何妨？

▲民進黨立法委員林宜瑾。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

在黨內正國會、英系成員強烈主張振興券全民免付情況下，行政院長蘇貞昌昨（13日）裁示，民眾兌換5倍券需要的1千元，由政府吸收負擔，具體政策將在下周一與民進黨立院黨團會商後拍板。不過，政院政策轉彎卻引發在野黨譏諷「府院不同調」，對此，民進黨新系立委吳思瑤、林宜瑾表示，「政策如果能更好，何妨轉彎？」強調凡是能促進民生經濟發展的政策，都是好政策。

林宜瑾透過臉書表示，凡是能促進民生經濟發展的政策，都是好政策，若國家財政狀況許可，就算政策「轉彎」又何妨？倘若各界對振興券的發放方式有不同期待，不如就將人民利益極大化，以消解各界爭議，減輕政治內耗，才能全力防疫拼經濟。

林宜瑾直指，自5倍券的草案出爐以來，接獲許多鄉親的不同意見，行政院為了廣納民意，也有徵詢各界民意代表的建言，如今振興券有望「免費領」，她是「樂見其成，更要給行政院大大的掌聲」，更希望在下週黨團會議後，就能順利定案。

吳思瑤則稱，政策如果能更好，何妨轉彎？好消息！上半年全台經濟成長率為8.34％，政府財政尚有餘裕，可望由政府吸收原訂由民眾負擔換購5倍券的1000元，民眾將可以免費領取5倍振興券，她支持讓全民均享經濟成長的紅利。

吳思瑤補充，防疫做得好、經濟表現佳、外銷大躍進、GDP成長，這是台灣在全球疫情下難得的獨特現象，也是全民努力的成果，未來振興券勢必能夠正向加乘刺激內需市場，大家一起消費，再衝一波，讓台灣好上加好。

民進黨綠色友誼連線立委何志偉受訪表示，行政院拋出5倍券政策不過10多天，之前階段都是在搜集各方意見、討論的過程，現在這個結果是可預料，且是好事情，「謝謝蘇院長，真是辛苦行政團隊了。」