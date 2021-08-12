離譜！女足國家隊集訓用流動廁所　周春米轟體育署「有成績才蹭熱度」

▲女足國家隊前往國訓中心集訓，卻只能用流動廁所。（圖／翻攝自台灣女子足球員工會臉書）



記者呂晏慈／台北報導

亞洲盃女子足球賽資格賽9月將在高雄舉辦，所有選手本月都已移地至國訓中心訓練，不過，台灣女子足球員工會今（12日）透過臉書控訴，球員不僅沒有標準球場訓練，甚至只能在流動廁所更衣，引發各界關注。對此，民進黨立委周春米受訪痛批，國訓中心以防疫理由，限制女足隊使用設備，把防疫成本轉嫁給選手，「體育署平時就應該以選手為本，不是有成績的時候才出來蹭熱度，平時需要幫忙的時候又處處刁難選手訓練。」

台灣女子足球員公會8月2日發函給國家運動訓練中心，提及國訓中心規定女足隊禁止使用綜合訓練場地外的專項場地，以避免與其他隊伍接觸，但因南部高溫，室外流動廁所容易有滋生細菌等問題，呼籲應協調其他建築物內盥洗浴廁空間設施的使用方案。

對此，台灣運動產業協會理事長徐正賢今天透過臉書批評，當體育署和國訓中心趁著奧運成績，每天在臉書做「大內宣」時，台灣女子足球隊卻面臨這樣離譜的安排，不僅無法使用「黃金計畫大內宣」的體能訓練、運動傷害防護、物理治療等支援團隊服務，甚至連上廁所都只能使用流動廁所，是體育署和國訓中心可以接受的國家隊服務標準嗎？

周春米受訪則說，防疫的考量大家都可以理解。但國訓中心的主角是選手，國家女子足球隊移地至國訓中心集訓，備戰9月份亞洲盃資格賽，國訓中心卻以防疫理由，限制已經施打疫苗、有快篩陰性證明、配合團進團出等防疫規範的女足隊，使用國訓中心的衛浴、住宿、重訓、物理治療、醫療等設備，這顯然是本末倒置，把防疫成本轉嫁給選手。她痛批，體育署平時就應該以選手為本，不是有成績的時候才出來蹭熱度，平時需要幫忙的時候又處處刁難選手訓練。

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