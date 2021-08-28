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台南港尾溝溪滯洪池景觀新亮點　打造優質生活環境

▲台南市水利局辦理港尾溝溪滯洪池的景觀營造計畫，搭配台灣濕地保護聯盟長期認養滯洪池，於池畔建置二仁溪故事館，公私合作打造優質生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市水利局辦理港尾溝溪滯洪池的景觀營造計畫，搭配台灣濕地保護聯盟長期認養滯洪池，於池畔建置二仁溪故事館，公私合作打造優質生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲認為，讓台南成為安全宜居的都市，市府責無旁貸，除了治水建設外，也應該針對周邊空間進行綠化並增加市民休憩場域，因此為增進港尾溝溪周邊居民的生活品質，辦理港尾溝溪滯洪池的景觀營造計畫，搭配台灣濕地保護聯盟長期認養滯洪池，於池畔建置二仁溪故事館，公私合作打造優質生活環境。

▲台南市水利局辦理港尾溝溪滯洪池的景觀營造計畫，搭配台灣濕地保護聯盟長期認養滯洪池，於池畔建置二仁溪故事館，公私合作打造優質生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，港尾溝溪滯洪池的主要功能為調蓄洪水並減緩水患，守護周邊地區市民生命財產安全，同時市府也與NGO合作，將港尾溝溪滯洪池交由台灣濕地保護聯盟認養，濕地保護聯盟長期關注台南濕地保育，推動生態保育，也在港尾溝溪滯洪池舉辦許多環境教育活動，讓民眾體會水資源與環境的可貴。

▲台南市水利局辦理港尾溝溪滯洪池的景觀營造計畫，搭配台灣濕地保護聯盟長期認養滯洪池，於池畔建置二仁溪故事館，公私合作打造優質生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局接續說明，港尾溝溪滯洪池位於台南市仁德區，港尾溝溪與二仁溪河川交會處，周邊的二仁溪堤防也已經可以串接到大甲二行生態濕地，惟無法藉由堤防進入港尾溝溪滯洪池遊憩休閒，因此水利局設置了堤防牽引道，打通堤防道路與滯洪池環池道路。另滯洪池環池道路原有一段受抽水站阻隔而無法通行，水利局挪出一部分抽水站空間，市民朋友從此可以步行或騎乘自行車環繞整個滯洪池，讓滯洪池與二仁溪雙博自行車道做串聯，營造二仁溪自行車旅遊新亮點。

▲台南市水利局辦理港尾溝溪滯洪池的景觀營造計畫，搭配台灣濕地保護聯盟長期認養滯洪池，於池畔建置二仁溪故事館，公私合作打造優質生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局最後表示，港尾溝溪滯洪池有相當優美的湖景及生態景觀，市府透過公共工程營造入口節點，也增加季節性落葉喬木使滯洪池在不同季節時能有不同的空間感受，也跟NGO團體—濕地保護聯盟合作建立戶外環境教育場所，為滯洪池之生態遊憩加值，為仁德區打造優質生活環境。

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