女業務勾纏人夫…「大支好硬挺」激喊：想愛愛！正宮聽嬌喘聲崩潰

▲女業務主任與人夫發生性行為，遭正宮告上法庭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名人妻透過行車紀錄器發現，丈夫開車接送小三，2人還在車內親吻、發出嬌喘聲，質問丈夫後才知道，丈夫與小三交往時間長達5年，丈夫還有另一支手機專門與小三聯絡，裏頭藏有不少親密對話，讓她大受打擊決定離婚，並向小三求償50萬元，日前法院判決出爐！

擔任旅行社業務經理的人妻主張，與丈夫於2016年結婚，她發現丈夫於2019年3月開車接送小三，2人還在車內親吻、嬌喘。經詢問後，丈夫向她坦承與小三發生性行為，並寫下切結書想求得原諒。人夫另外還寫自白書指出，2016年與小三在公司認識，2017年間曾多度與小三出門吃飯運動，甚至還曾趁著妻子帶團不在家時，將小三帶回家同居、一同前往台南梅嶺遊玩，2人甚至在正宮家中發生性行為。

人妻還發現，老公有另一支手機，其中有不少與小三的不雅淫穢對話，老公手機中的蝦皮網頁登入的則是小三的帳號及個人資訊，她表示，小三與丈夫交往時間長達近5年，讓她大受打擊，決定向小三提告求償50萬元精神撫慰金，並於2021年1月初與丈夫簽字離婚。

在某知名人壽擔任業務主任的小三則辯稱，她在人夫結婚前確實有與其交往，發生性行為的時間也是在人夫結婚前，強調在人夫婚後雙方無任何不當的交往，更遑論是性行為了，希望法院能將人妻的訴訟駁回。

但台南簡易庭勘驗各項事證及2人對話後發現，雙方曾互傳訊「大支好硬挺。咩咩~想要大支惹」、「啾…我先去上班喔」、「想愛愛想愛愛，想愛愛想愛愛，想愛愛想愛愛」、「愛妳」、「我想說我不是小三，我沒有破壞人家的家庭可是倫理道德上，我確實是」、「晚安，我的寶貝X」等，不採信小三的說詞，判她應賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。