台南疫情61天+0　黃偉哲：校園打疫苗依循流感苗施打模式

▲台南市長黃偉哲表示，台南已經連續61天+0，但大家要保持警戒繼續維持，因疫情隨時可能再起，所以大家都要審慎應對不可掉以輕心。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，全國新增7例境外移入個案，無本土新增案例，台南61天+0，台南市長黃偉哲說，BNT疫苗校園施打，基本上會比照學生打流感疫苗時，跟衛生局合作模式，來完成整個BNT疫苗的施打。

台南市長黃偉哲表示，全國在1週內再度+0，加零讓大家很開心，但是清零的工作還是要持續做，台南已經連續61天無新增確診個案，大家要保持警戒繼續維持。對於相關的防疫措施，包括一些開放的場域，還有民眾的防疫措施，市府會持續監督並落實，因為疫情隨時可能再起，所以大家都要審慎應對不可掉以輕心。

衛生局說明，依據中央流行疫情指揮中心24日公告，自27日0時起（航班抵台時間），入境旅客應搭乘「防疫車輛」逕至檢疫處所，不得自行駕車前往，以阻絕境外疫情，減少病毒傳播風險。

另外，民眾若要自行購買及使用COVID-19家用快篩試劑，可至醫療器材販賣業者（如藥粧店、醫療器材行、便利商店等）或藥局購買，並依使用說明書進行採檢及操作。

如採檢陰性，可自我健康監測，並將採檢完的家用試劑及試劑棒用塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理；如採檢陽性，且為居家隔離或居家檢疫者，請立即與當地衛生局聯繫或撥1922依指示方式處理，非居家隔離且非居家檢疫者則可盡速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，且務必戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，另使用過的家用試劑及試劑棒，請密封包妥並攜帶至社區採檢院所，交予院所人員，並請依防疫人員指示進行處置。

衛生局說，台南市自8月23日展開高端疫苗接種作業起，截至26日共計接種48500人；台南市共接種765694劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率37.3％；第二劑涵蓋率3.7％；劑次涵蓋率41.0％，27日無高端疫苗不良反應通報。

有關BNT疫苗預計何時於校園施打，教育局長鄭新輝表示，基本上會比照學生打流感疫苗時跟衛生局合作的模式，來完成整個BNT疫苗的施打。不過COVID-19疫苗施打因牽涉如醫生問診等比較複雜的程序，詳細施打細節待教育局跟衛生局研議之後，再向外界說明。

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