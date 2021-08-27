廉政治理新典範　台南水利局參與廉政署透明晶質獎

▲台南市水利局，代表市府角逐法務部廉政署2021年透明晶質獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市水利局推動「安平再生水廠新建工程廉政平臺」、建置遠端工程管理系統及將多項業務辦理進度上網，提供民眾線上查詢申辦進度，從台南市政府各機關中脫穎而出，代表角逐法務部廉政署2021年透明晶質獎。

法務部廉政署長鄭銘謙27日親自率隊來台南市府辦理2021年透明晶質獎實地訪評作業，台南市政府這次推派水利局代表參獎，推動資訊及行政透明，落實風險防治與課責，市長黃偉哲也親自出席訪評作業，表達對廉能施政的重視和關心。

市長黃偉哲表示，廉能是永續政府之根本，公共工程建設是都市邁向現代化之基礎，而藉由透明晶質獎的實地訪評，可以讓市政府的廉政機制、運作得更有效率，如果有不足的部分也能在將來作為修正的參考。

廉政署署長鄭銘謙也表示，為了落實聯合國反貪腐公約，與國際接軌，廉政署自2019年起委託台灣透明組織規劃設計「透明晶質獎」，期望能鼓舞各機關首長及同仁重視廉政工作，有效推廣全國廉能觀念。

水利局「防貪預警強化」與「廉政創新導入」兼顧，首創南部第一重大工程之跨機關廉政平臺，從前端導入司法機關及非政府組織等外部成員之建議與協助，達成風險預防，充分展現廉政成效。此外亦透過遠端工程管理系統之建置，使承辦人員、監造廠商及民眾更能即時掌握工程履約進度，有效落實履約管理，降低履約不實之風險。另建置水保書件審查進度、申請土石採取案件及水道加蓋版橋等6項民眾常申辦業務，提供市民線上查詢，服務便利超有感。

這次實地評核由透明組織3位評審委員進行考評，點出整體優勢，也提供機關策進作為，藉由此次「透明晶質獎」評選，水利局可以經由自我檢視及外部委員的指導，瞭解機關優異的廉政作為及尚待突破改善的地方，也藉借重評審委員的專業與經驗，使機關能更精進廉政業務，期待台南市水利局的廉政作為，能夠帶來廉政治理新氣象。

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