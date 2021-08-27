防堵非洲豬瘟　台南市衛生局啟動販售東南亞食品業肉品稽查

▲台南市衛生局啟動針對販售東南亞食品業之肉品來源合法性查察，至27日止共查察51家，未查獲來自疫區之不法肉品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為防堵非洲豬瘟，台南市衛生局與農政及警政單位，從8月22日晚上11時組成跨局處聯合稽查小組，馬上針對新北市走私豬肉製品之下游業者全面稽查，進行含肉製品之來源查核，同時啟動針對販售東南亞食品業之肉品來源合法性查察，至27日止共查察51家，未查獲來自疫區之不法肉品。



台南市衛生局指出，至8月23日止共計查核118處，分別於永康區查獲越南製肉鬆1包806公克、麻豆區查獲越南月餅3盒724公克及越南排骨醬料包6包515公克，相關案品由農政單位採樣送驗，結果越南月餅檢出非洲豬瘟病毒陽性，已由權責機關後續處辦。

另，衛生局亦同時針對轄內販售東南亞食品業之肉品來源合法性查察，截至8月27日共查察51家，未查獲來自疫區之不法肉品。

市長黃偉哲提醒市民朋友中秋假期即將到來，不要在網路上購買來路不明的境外含肉月餅，也不要以快遞、郵包或旅客攜帶方式違法輸入禽畜肉產品，共同守護台灣養豬產業。另呼籲食品業者，勿採購來源不明之豬肉原料及其製品，應注意產品之來源及標示是否符合規定，並保留交易憑證及來源文件資料（如進口報單、屠宰證明等），消費者若有任何食品安全衛生問題，歡迎洽詢衛生局免費服務專線0800-285-000。

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