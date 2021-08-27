7個月塌3次！今日戲院挨轟「邁家哭牆」　網酸：天坑後神蹟景點

▲高雄今日戲院三度發生坍塌，被網友酸「邁家哭牆」 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市今日戲院拆除工程三度發生倒塌案件，工務局表示「停工重罰9萬，拆除廠商移送懲戒」，不過臉書社團《Wetalk高雄》酸爆：「這是神蹟，邁家哭牆」。

27日上午11點多，高雄市新興區同愛街的今日戲院又發生倒塌事件，高雄市工務局表示拆除過程當中，四樓女兒牆掉落。「經高雄市土木技師公會技師初步研判，建物拆除4樓頂，因女兒牆斷落壓壞現埸鹰架，導致施工架掉落，要求現場女兒牆先行固定，避免再次掉落。工務局已現場責令工地立即停工並加重處分，處罰營造廠及監督建築師最高罰鍰各新台幣9萬元。此外該工地已第2次因拆除倒塌造成公共危險，現場施工作業涉及違反營造業法第26條，該局另將營造廠移送營造業審議委員會審議處分」。

▲高雄今日戲院三度發生坍塌，被網友酸「邁家哭牆」 。（圖／翻攝臉書）

不過今日戲院發生倒塌事件，不是第一次！早在今年的1月28日就在地震過後發生倒塌，然後今年的6月17日又二度發生倒塌，結果27日又發生第三次倒塌，這讓臉書社團《Wetalk高雄》製作梗圖發文「關於今日戲院大家可能有點印象，不久前才發生倒塌，與不久不久前的倒塌，事隔兩個月後，沒錯！它又發生工安倒塌，不過也有可能，這是神蹟，邁加（家）哭牆，對阿富汗悲劇的無聲抗議」。

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