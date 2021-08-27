高雄今日戲院「噴石塊雨」7個月塌3次　勒令停工！追公共危險罪責

記者賴文萱／高雄報導

高雄市今日戲院繼今年1月、6月2次事故後，今（27）日竟然又發生三度倒塌，上午附近住戶聽見巨大聲響，外出一看才發現，戲院外牆又因為拆除作業造成外牆石塊倒塔。高雄市工務局表示，已現場責令工地立即停工並加重處分，處罰營造廠及監督建築師最高罰鍰各新台幣9萬元，另外，後續將由警方調查，追究有無涉及公共危險罪嫌。

▲今日戲院第三度倒塌 。（圖／民眾提供）

新興區今日戲院上午11時左右進行拆除作業時，拆除過程不慎造成四樓頂女兒牆掉落，這已是7個月來第三起倒榻事故，現場造成1台機車、1台腳踏車、1個遮陽棚、盆栽受損，所幸沒有人員受傷。

工務局接獲通報後，立即派員及邀集高雄市土木技師公會技師，前往現場勘查，經高雄市土木技師公會技師初步研判，建物拆除4樓頂，因女兒牆斷落壓壞現埸鹰架，導致施工架掉落，要求現場女兒牆先行固定，避免再次掉落。

▲今日戲院第三度倒塌 。（圖／民眾提供）

工務局也現場責令工地立即停工並加重處分，處罰營造廠及監督建築師最高罰鍰各新台幣9萬元。此外，該工地已第2次因拆除倒塌造成公共危險，現場施工作業涉及違反營造業法第26條，另將營造廠移送營造業審議委員會審議處分。後續將由警察移送地檢看有無涉及公共危險罪。

目前現場正進行處理道路上掉落石塊、損壞的施工架，拆除建築物上方損壞未掉落結構物及施工架，並立即檢修施工架穩固。工務局同時也要求廠商儘速拆除清理，後續也得提出復工計畫報同意才可以復工。