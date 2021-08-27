　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／2個月前才倒塌險奪命　高雄今日戲院3度崩毀噴出石塊雨

記者吳奕靖／高雄報導

最新消息！高雄市今日戲院三度倒塌，就在上午11時40分的時候，住在同愛街35巷的住戶又聽見巨大聲響，外出一看才發現戲院外牆又因為拆除作業，疑似施工不宥造成外牆石塊倒塔，壓毀路邊一台機車，還好無人受困傷亡。

▲今日戲院第三度倒塌 。（圖／民眾提供）

▲今日戲院第三度倒塌 。（圖／民眾提供）

5層樓高的今日戲院在今年1月28日在地震過後倒塌，地上滿是水泥碎石，帆布及鋼架也倒塌在地，還好當時現場並無人員受困，警消目正協助現場疏散，記者目擊一名老翁坐著輪椅從家門逃離，警消急忙詢問有無受傷，所幸老翁說「沒事！」，不過仍驚魂未定。老翁表示，事發當時完全不知道狀況，只聽到「蹦！」一聲，屋內還有兒子正在洗澡，最後還好沒事。

但沒想到6月17日下午2點半左右，之前倒塌的同樣一棟大樓又因為拆除作業不慎，後方大約3層樓高的外牆倒塌、壓毀對面3戶住戶外牆，當監視器畫面曝光，坍塌之前還有一位民眾機警逃跑，還好沒有人受傷。

當時監視器畫面中，顯示17日下午2點多左右，同愛街35巷當中又發生坍塌意外，一名男子先是蹲在屋子的角落，然後疑似是聽到崩塌的巨大聲響，他機警拔腿快跑，邊逃還往回看，因為就差那1秒鐘，他就會被壓在石塊底下；坍塌瞬間，大量的水泥塊以及鷹架瞬間落下，幸運逃生的男子一臉驚恐。

▲今日戲院第三度倒塌 。（圖／民眾提供）

▲今日戲院第三度倒塌 。（圖／民眾提供）

ET快訊
快訊／新增BNT疫苗選項！　登記平台重啟時間曝
自購「26.5萬劑AZ疫苗」抵台　效期到12月7日
快訊／又見本土＋0！今增7例境外移入、另增1死
LIVE／BNT最快月底到貨　陳時中最新說明
快訊／媽媽開車載3子翻覆！　2國中兒噴出慘死
爆性侵20歲少女！男主持人沉默3天首發聲　慘丟13年節目
精明男超前部署「爽用8倍券」！　網羨慕：財富自由
快訊／2個月前才倒塌險奪命　高雄今日戲院又出事了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醋夫疑妻外遇怒擲小王汽油彈　拿菜刀追砍嗆：到死都不放過

彰化芳苑石化工廠火警！廠房遭烈焰吞噬　負責人滅火器滅火慘被燒死

快訊／幼兒園教師開車載3子！2國中兒噴出車外慘死　2死2傷搶救中

台中補習班5學生食物中毒　蛋包飯含沙門氏桿菌業者判刑

快訊／教師載3國中生外出翻車　2學生噴飛慘死！2傷送醫

快訊／桃園又有打AZ送急診　50歲女頭暈、四肢無力醫院救治中

台東水往上流恐怖車禍　轎車引擎遭護欄「切蛋糕」2傷

米其林遭餐廳列黑名單已讀不回挨告　律：我們有不表達的自由

曬衣竟爆殺機！他遭同鄉3刀刺穿心肺　狂噴1800cc鮮血慘死

快訊／2個月前才倒塌險奪命　高雄今日戲院3度崩毀噴出石塊雨

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行畫面曝！重機解體噴滿地

搞笑妹教「防止被搭訕」7步驟　學動物叫聲、跳奇特舞蹈超實用

短褲女沒看來車快跑衝刺過馬路　騎士群鬼步神閃：當妳光速俠？

醋夫疑妻外遇怒擲小王汽油彈　拿菜刀追砍嗆：到死都不放過

彰化芳苑石化工廠火警！廠房遭烈焰吞噬　負責人滅火器滅火慘被燒死

快訊／幼兒園教師開車載3子！2國中兒噴出車外慘死　2死2傷搶救中

台中補習班5學生食物中毒　蛋包飯含沙門氏桿菌業者判刑

快訊／教師載3國中生外出翻車　2學生噴飛慘死！2傷送醫

快訊／桃園又有打AZ送急診　50歲女頭暈、四肢無力醫院救治中

台東水往上流恐怖車禍　轎車引擎遭護欄「切蛋糕」2傷

米其林遭餐廳列黑名單已讀不回挨告　律：我們有不表達的自由

曬衣竟爆殺機！他遭同鄉3刀刺穿心肺　狂噴1800cc鮮血慘死

快訊／2個月前才倒塌險奪命　高雄今日戲院3度崩毀噴出石塊雨

《多情》長腿男星面試模特兒　靠表演打桌球順利獲選

臉書「聞氫哥之亂」　本尊真面目曝光！是小鬍子型男

8／31起開放「雙北長照機構」探視！訪客限3人、需有PCR陰性證明

阿扁是史上對奧運最狂總統　曾喊08年北京奧運7金

黃軒／為何Delta 病毒易有突破性感染？

台南市道174線學甲段傳爆管　水公司傍晚前修復

彩繪招福貓、靜岡抹茶粉勾起旅行回憶　八款「日本小物」讓你偽出國

羅智強反控蔡英文座車防疫破口　民進黨批政治作秀

快訊／疫苗登記平台新增BNT疫苗選項！明下午2時重啟

醋夫疑妻外遇怒擲小王汽油彈　拿菜刀追砍嗆：到死都不放過

路透記者遭塔利班「殘忍分屍」 最後採訪曝光...用命換的照片！

社會熱門新聞

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

東門鴨莊少東北宜遭輾慘死　畫面曝

基隆女打完高端「倒捷運站猝死」　家屬：疫苗問題

即／21歲女騎士遭野馬男撞飛！搶救13天宣告不治

台北深夜車禍　騎士無生命跡象

男打高端猝死　妻：他被指揮中心增40kg

小六女童認了初戀是同學爸　下場曝

即／國死亡車禍！聯結車衝護欄卡邊坡

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

即／教師載3國中生外出翻車　2學生噴飛慘死

送指揮中心喪禮花籃！朱學恒挨告結果曝

大夜店員對戰劫匪「右胸中刀」

70歲嬤網戀豪砸280萬　「美軍醫」現身眾人傻眼

名醫張耀元性侵案　4年定讞

更多熱門

相關新聞

企業挺高雄「新莊障礙」　8千萬打造風雨球場

企業挺高雄「新莊障礙」　8千萬打造風雨球場

高雄市新莊高中在今年的全中運網球賽當中，一舉拿下6面獎牌，創下了「新莊障礙」，這也讓企業大手筆送上了價值8000萬的大紅包給學校，幫忙蓋包含網球場在內的風雨球場，提升訓練環境，讓選手們不用在高雄烈日下練球，校長陳良傑興奮的說：「以後不用在日曬雨淋的環境下練球，對球技提升是一大助力」。

高雄橘線O4將蓋23層高樓　2025年完工

高雄橘線O4將蓋23層高樓　2025年完工

高雄年輕6男1女群聚吸毒！

高雄年輕6男1女群聚吸毒！

自爆浪子回頭　警一查真有貓膩

自爆浪子回頭　警一查真有貓膩

酒駕通緝犯「酒駕被抓」　前民代連6犯淪酒空

酒駕通緝犯「酒駕被抓」　前民代連6犯淪酒空

關鍵字：

高雄今日戲院同愛街外牆拆除倒塌

讀者迴響

熱門新聞

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！7大罪狀被挖出修理

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

鄭爽「正式被踢出演藝圈」！消失前最後自白信曝光

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

趙薇才出事！林心如突傳「大陸工作室被註銷」

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

喀布爾機場被炸成「煉獄」　滿地屍體畫面曝

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

趙薇遭《還珠格格》除名＋微博超話也被刪

周末迎來天赦日！專家教2招消災解厄

他用3萬元當700家公司股東　紀念品領不完且7年翻賺6倍

男大生網戀砸1300萬　女神真實長相曝光

好市多「骨灰罈紅茶」　接體員一開超崩潰

更多

最夯影音

更多
2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」
小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面