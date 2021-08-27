快訊／2個月前才倒塌險奪命　高雄今日戲院3度崩毀噴出石塊雨

記者吳奕靖／高雄報導

最新消息！高雄市今日戲院三度倒塌，就在上午11時40分的時候，住在同愛街35巷的住戶又聽見巨大聲響，外出一看才發現戲院外牆又因為拆除作業，疑似施工不宥造成外牆石塊倒塔，壓毀路邊一台機車，還好無人受困傷亡。

▲今日戲院第三度倒塌 。（圖／民眾提供）

5層樓高的今日戲院在今年1月28日在地震過後倒塌，地上滿是水泥碎石，帆布及鋼架也倒塌在地，還好當時現場並無人員受困，警消目正協助現場疏散，記者目擊一名老翁坐著輪椅從家門逃離，警消急忙詢問有無受傷，所幸老翁說「沒事！」，不過仍驚魂未定。老翁表示，事發當時完全不知道狀況，只聽到「蹦！」一聲，屋內還有兒子正在洗澡，最後還好沒事。

但沒想到6月17日下午2點半左右，之前倒塌的同樣一棟大樓又因為拆除作業不慎，後方大約3層樓高的外牆倒塌、壓毀對面3戶住戶外牆，當監視器畫面曝光，坍塌之前還有一位民眾機警逃跑，還好沒有人受傷。

當時監視器畫面中，顯示17日下午2點多左右，同愛街35巷當中又發生坍塌意外，一名男子先是蹲在屋子的角落，然後疑似是聽到崩塌的巨大聲響，他機警拔腿快跑，邊逃還往回看，因為就差那1秒鐘，他就會被壓在石塊底下；坍塌瞬間，大量的水泥塊以及鷹架瞬間落下，幸運逃生的男子一臉驚恐。

▲今日戲院第三度倒塌 。（圖／民眾提供）