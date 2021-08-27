裸男洗澡遇奧運跆拳警花驚呆！來不及自我了斷　求噴香香再上銬

▲高雄刑大查獲32歲吳姓男子販毒，當時員警進入屋內時，他正在赤裸洗澡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名吳姓男子因為販賣毒品被判刑7年，不過就在服刑前夕，不願乖乖入監的他，對外宣稱他寧死也不會再進去牢裡，甚至再次遇到警方逮捕的場面，他會選擇自我了斷，不過高雄市刑大趁他在洗香香的時候，闖進浴室將他逮捕，而抓他的其中一位還曾經是奧運跆拳道金牌國手紀淑如。

24日高雄市刑大發動圍捕，透過跟監掌握販毒的吳姓男子跟女友，就窩藏在一棟大樓當中，出入常租雙B轎車代步，刑警趁女友下樓買東西時，先抓住女友，隨後帶回住處，結果一進到房間裡，吳姓男子正在洗澡，沒有關門，完全沒料到員警會衝進來，當下全身赤裸乖乖被抓。

▲高雄刑大查獲32歲吳姓男子販毒。

不過第一時間他還想假冒別人身份，但是員警無預警喊了他的綽號，讓吳姓男子本能性的回頭反應，眼看躲不過，乾脆要求把澡洗完，同時噴完香水，最後讓警方上銬逮人。

高雄市刑大偵六隊專員林俊宏表示，32歲的吳姓男子在北高雄一帶販毒，所以透過專責小組成員來跟監，是由奧運跆拳國手警官紀淑如來帶隊追查，這次同時也查獲海洛因、安非他命等毒品。

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