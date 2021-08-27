全台嚴防非洲豬瘟！高雄養豬場竟「非法餵廚餘」　豬隻現況曝

▲高雄市查獲路竹區違法使用廚餘的養豬場。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

非洲豬瘟差門前一步就進到養豬戶，高雄市政府全力動員防堵，但路竹區一處養豬場卻被查獲非法使用廚餘餵養豬隻，恐成破口。高雄市農業局表示，經查該場豬隻目前健康狀況及活力良好，廚餘部分已由環保局溯源追蹤及處理，後續將依飼料管理法及畜牧法各開罰新台幣3萬元，合計6萬元。

高雄大寮區某店家25日所查扣的荷葉包肉遭驗出非洲豬瘟病毒，成為高雄首例。為防止相關食品藉由廚餘回收系統流入畜牧場造成傳播，高雄市長陳其邁26日也緊急召開線上記者會，宣布6大防疫措施，包含路邊廚餘桶撤除；養豬戶加強查察；廚餘場溯源追查；輔導改飼料餵養；稽查攤商雜貨店；全方位加強宣導保衛台灣豬。

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▲▼高雄市查獲路竹區違法使用廚餘的養豬，廚餘已由環保局清除。（圖／記者賴文萱翻攝）

農業局依市長指示，針對全市各養豬場及廚餘流向再次展開全面性稽查，昨日傍晚也立即經通報，會同環保局查獲路竹區某養豬場非法使用廚餘餵養豬隻。所幸，經清點場內豬隻計64頭，目前健康狀況及活力良好；廚餘部分將由環保局溯源追蹤及處理，該案後續將依飼料管理法及畜牧法各裁罰新台幣3萬元，合計6萬元。

目前農業局完成442場養豬場健康情形訪視，另針對曾經使用廚餘（目前已改用飼料）的養豬場，與環保局共同完成查核31場；衛生局稽查201處攤商、生鮮超商及團膳機構等，另查核3家東南亞進口食品業者及食品加工廠。

▲高雄市移除路邊廚餘桶。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局也自25日開始全面移除路旁擺設的廚餘桶，統計25、26日，移除52處路旁擺設廚餘桶共86桶，其中有某畜牧業者於戶外道路擺設12桶廚餘，此舉除有可能成為非洲豬瘟防疫破口外，也影響當地環境衛生，經稽查後已全部移除。

另為確實掌握高雄市核准5家廚餘養豬場的蒸煮情形，環保局每日均到廚餘養豬場進行查核，重點包含設備溫度是否維持90度以上，且蒸煮時間1小時並建立LINE群組，要求其每日上傳廚餘蒸煮影片。禁止廚餘養豬後，也請清除單位將廚餘清運至南區資源回收廠，再進行脫水瀝乾後處理。

▲高雄市稽查畜牧場，確認現場廚餘經高溫蒸煮設備。（圖／記者賴文萱翻攝）

民政局部分，同步清查各區里小型養豬場（20頭以下、依法毋須登記）是否有使用廚餘養豬情事，並針對本市新住民和移工加強防疫宣導。衛生局則偕同警察局查緝東南亞餐飲店、商家有無販售非法走私肉品314件次，計查獲2件，相關非法食品已交由動保處採樣送驗。