屏東市行政區調整9月1日生效　79里變59里

▲屏東市、東港行政區域調整9／1生效 。（圖／屏東縣政府民政處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港鎮及屏東市行政區域調整分別自今年9月1日及9月6日生效，為落實簡政便民並維持簿證效力，戶政事務所將派員至各里服務，採國民身分證背面黏貼標籤及戶口名簿蓋章戳，標註調整後新里鄰，讓民眾熟悉調整後的里鄰別，並方便各機關(單位)辨識。

屏東市行政區域原為79里1549鄰，調整為59里1320鄰；東港鎮行政區域調整後維持22個里，鄰數由405鄰調整為291鄰。

縣府民政處表示，屏東市及東港鎮公所已分別於官方網站「最新消息」區，公告調整前後里鄰對照圖表，由於街路門牌仍維持不變，戶政事務所會將新舊門牌對照表函知各相關機關，民眾免辦理其他證件改註或換發。

屏東市及東港戶政事務所將於行政區域調整生效後，派員至各里為居民的國民身分證背面黏貼新里鄰標籤及改註戶口名簿，作業期程及相關問答集可到戶所網站查詢，如未收到通知單或無法在排定期程前往，也可以直接到戶籍地戶政事務所辦理。

民政處強調，行政區域調整後，國民身分證及戶口名簿未換發前仍然有效，12月18日舉行的全國性公民投票，不論有無標註或換發註明新里鄰的國民身分證，均可持憑前往投票，另請攜帶印章（可簽名或按指印代替）及投票通知單至指定投票所，不影響投票權益。

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