她照顧失智街友驚見「夢幻天菜」秒嫁　「上位引導下位」被失婚

▲屏東地院撤銷邱翁、麥婦兩人結婚登記 。（圖／資料照片，記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名輕度失智的81歲邱姓街友被屏東縣政府發現送到長照中心安置，經調查發現他是公務人員退休，名下擁有4000萬元的財產，為保護他權益，向法院聲請輔助宣告，不料該長照中心一名女主管卻趁機帶他戶政事務所辦理「結婚」登記，縣府向檢方提告偽造文書罪嫌，獲不起訴處分；而向地院訴請婚姻無效之訴；屏東地院判決撤銷兩人婚姻登記，全案可上訴。

根據資料，81歲邱翁於2016年6月間屏東市街頭流浪被發現，出現失智現象，縣府據報後將他安置在麥女擔任主管的長照中心，經調查，他喪偶多年，家人因身心等因素也難以提供照護。

隔年2月縣府向屏東地院聲請輔助宣告及暫時狀態處分聲請，該地院於5及6月間分別裁准，由縣府擔任老翁輔助人。事後，縣府卻發現長照中心麥姓女主管於同年10月帶邱翁到戶政事務所辦理結婚登記，成為夫妻。

地院審理，傳訊相關人員到庭，其中受理登記的戶政人員表示，發現異常；麥女則說，照顧邱翁日久生情，邱翁一再主動求婚，她才決定結婚，雙方出於真意；邱翁說法反覆。

法官認為，邱、麥2人處於受監護者與監護者下對上關係，對於上位者的引導，下位者極易有附和的回應，經送鑑定，確定邱翁認知功能明顯退化，不具結婚當事人對婚姻意思一致的基本要件，撤銷兩人的婚姻關係。

縣府表示，已對檢方不起訴部分聲請再議；而經該案後，已加強對簽約的長照機構督考，避免類似情事再度發生，也將邱翁安置在其他長照中心照顧。

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