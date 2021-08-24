屏東爆第5例日本腦炎　疑公園散步遭蚊蟲叮咬！頭痛嘔吐發燒

▲屏東縣衛生局人員進行日本腦炎環境清消作業 。（圖／屏東縣衛生局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣23日出現第5例日本腦炎確定病例，該案為全國第25例，個案為80餘歲男性，居住屏東市，8月13日開始出現頭痛、噁心、嘔吐及發燒症狀，因症狀未改善，8月15日由家屬送至醫院急診就醫收治住院治療，並於8月19日予以採檢通報，8月23日經檢驗確診為日本腦炎，目前仍住院治療中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經調查，個案近期無國內外旅遊史，患有高血壓及腎臟病等慢性疾病，住家附近2公里範圍內並無豬舍、鴿舍及水稻田等高風險環境，偶爾前往公園散步，防疫人員已至個案居住地及活動地進行懸掛捕蚊燈，誘捕病媒蚊及噴藥等緊急防治措施，同時加強對附近民眾之衛教宣導及適齡幼兒疫苗催注。

縣衛生局表示，台灣每年5至10月為日本腦炎的流行季，其中6至7月為流行高峰，截至8月23日止，縣內分別於屏東市3例、新園鄉2例，共5名確診個案。

日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為主，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

衛生局局長施丞貴表示，預防日本腦炎最有效的方法是接種日本腦炎疫苗，提醒民眾家中如有出生滿15個月以上的幼兒應至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往提供自費疫苗院所評估自費接種疫苗。

衛生局呼籲民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府主管機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）或屏東縣政府衛生局08-7388999防疫專線洽詢。

►Her今天推出「契爾氏」超熱賣人氣商品特價！契爾氏冰河醣蛋白保濕霜125ml：原價1850元、特價1420元