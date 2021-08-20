《斯卡羅》 掀熱議　紀錄片「羅妹號+牡丹社事件」重現歷史

▲羅妹號事件紀錄片〈社頂的孩子〉 。（圖／屏東縣政府文化處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

史詩台劇「斯卡羅」開播後引發廣大迴響，屏東縣政府近3年透過歷史場域再造計畫，以「羅妹號事件」與「牡丹社事件」為出發點，爬梳歷史紋理，並製播了兩部紀錄片＜社頂的孩子＞、＜SEVALITAN＞，讓發生在臺灣島上關鍵的歷史能被清楚解讀。

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縣府表示，發生在恆春半島的「羅妹號事件」、「牡丹社事件」是台灣第一次以國際事件進入世界的開端。在公視史詩級旗艦劇「斯卡羅」掀起歷史熱潮下，其實，屏東縣從3年前即以歷史場域再造精神為核心，進行相關的田野調查、考證研究。

從2019年舉辦國際學術研討會、國內外學者以及在地文史工作者共同發表研究成果；2020年舉辦人才培訓與歷史教育營相關計畫，以及歷時2年拍攝完成的羅妹號事件紀錄片〈社頂的孩子〉、牡丹社事件紀錄片〈SEVALITAN〉，片長各為90分鐘，從多元的角度解構歷史事件之於屏東及之於臺灣的重要意義。

文化處表示，羅妹號事件紀錄片〈社頂的孩子〉，於21日中午12點半於公視播映，導演柯合倍深入屏東部落，透過史料蒐集、訪談耆老，以動畫結合實景，重現羅妹號事件發生始末及後續帶來的影響。

9月3日、10日兩天晚間8點於墾丁馥蘭朵飯店《回春去——重返26號公路》活動授權播放，歡迎民眾前往觀賞(報名網址:https://reurl.cc/YOgjxX)。看了斯卡羅，也一定要看這部紀錄片，會有更具體的族群分布、國際關係及歷史背景的概念。另一部牡丹社事件紀錄片〈SEVALITAN〉，也預計在今年9、10月辦理盛大首映。

文化處說，針對羅妹號事件及牡丹社事件，縣府持續進行漫畫出版、策展及場域修復、文史觀光推廣、舞蹈劇場等，希冀帶領民眾用全新的觀點認識臺灣歷史，學習尊重多元族群文化。

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