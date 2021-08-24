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快訊／新北男揪高雄友人嗑牛排　9天後驚爆確診足跡曝光

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府）

▲高市府24日公布新北確診個案足跡。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市24日無新增病例，不過市府接獲一例新北確診者足跡。案16042為50多歲本國籍男性，13日曾開車南下高雄，至旗津區借宿高雄友人家，14日曾到左營區牛排店消費，並至連鎖咖啡店外帶餐點，15日開車北上，個案於高雄市密切接觸者共匡列4人，PCR採檢結果均為陰性。

▲新北個案16042於高雄足跡。（圖／高雄市政府）

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▲新北個案16042於高雄足跡。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，新北個案16026於20日確診，案16042被匡列其職場接觸者，22日下午前往北部醫院採檢，檢驗結果陽性，Ct值25.8，為無症狀確診個案。

衛生局公布疫調足跡，這名男子曾在13日開車南下高雄，13日、14日至高雄市旗津區借宿友人家中。14日曾前往左營區達樂斯美式牛排用餐約1個半小時，用餐結束後至85度C咖啡蛋糕飲料烘培(高雄富國店)外帶停留約10分鐘，8月15日開車北上返家。高雄市密切接觸者共4人，均已匡列居家隔離並安排採檢結果均為陰性。

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