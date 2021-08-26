吳夢夢與「劈腿人夫」拍3P片　妻大怒提告！她手握這鐵證反擊

▲吳夢夢揪人夫拍3P片，遭人妻控告。（圖／翻攝自IG／吳夢夢）

記者許宥孺／高雄報導

「肉感系性愛女神」AV女優吳夢夢與另名女優「娃娃」及蔡姓電影製片拍3P片，被蔡妻告上法院。此外，蔡男還在外與另名陳姓小三同居，也一併被蔡妻提告。法院審理後，認為吳夢夢、娃娃、陳女都不知蔡男是人夫，因此均判免賠。對此，吳夢夢表示「意料之內」，她也提供與蔡男的對話截圖，證明根本就不知道蔡男已婚。

▲台灣AV女優吳夢夢認為判決結果是意料之內。（圖／記者許宥孺攝）

吳夢夢向《東森新媒體ETtoday》表示，26日上午律師有告訴她判決內容，她認為是「意料之內」，也想向蔡姓男子說，希望以後不要再有任何聯繫。

吳夢夢表示，被蔡妻控告侵害配偶權後，蔡姓男子還曾私訊她「哈囉」，不過她一看到訊息，就馬上封鎖；而陳姓小三開的水煙館也曾透過朋友、公關公司等方式想要取得聯繫。

▼吳夢夢證明不知道蔡男已婚。（圖／吳夢夢提供）

吳夢夢強調，判決結果出爐，判免賠也是意料之內的事，「因為我沒有錯，我都有問」。她也授權與蔡男的對話截圖給《東森新媒體ETtoday》，吳夢夢就說：「她想要的你給不起阿」、「也是不願意給啦 體驗過一次婚姻離婚之後感覺不一樣」，蔡男則接著回：「對阿」。

雙方還一度提到養英國鬥牛犬的事，蔡男表示，「我女朋友想養，他做了很久的功課」，吳夢夢則回：新女友ㄇ 還是舊的複合」，蔡男則答：「新女友」。吳夢夢認為，這些對話都不足以讓她知道，蔡姓男子是已婚身分。

回顧這起事件，蔡妻懷孕期間，因罹患妊娠高血壓，全身皮膚都是網狀青斑，而蔡竟因此不斷嫌棄對方其貌不揚，到處在外偷吃，與陳女同居，甚至當起AV男優，跟吳夢夢等人合拍3P片。

蔡妻在得知蔡去當了AV男優後，忍著氣憤情緒上網搜尋影片，而雖片中男主角並未露臉，但因為身上的一個刺青圖案，讓她一眼就認出是蔡，「我生平第一次看的A片，男主角竟然是老公！」她事後也氣憤對蔡以及3名女子提告求償。

不過，法院審理期間，吳夢夢等人皆稱，「根本就不知道蔡榕哲已婚」，而蔡妻也沒有提出相關證據來證明3女知道蔡的已婚身分，最終判3女免賠。至於蔡男的部分，法官則判他須賠償妻子50萬元。全案可上訴。

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