快訊／高雄也爆打高端疫苗昏迷　20歲男突倒地送醫觀察

記者許宥孺／高雄報導

國產高端疫苗23日開打，高雄市一名20多歲男子下午4點10分於科工館接種，注射後於座位休息10分鐘，但突然出現眩暈、意識不清等症狀，所幸數分鐘後眩暈狀況就緩解，但現場醫護人員為慎重起見，仍建議男子送醫觀察評估，直至下午5點50分，男子身體狀況無大礙已出院返家。截至今下午6點30分，已有2男2女出現不適症狀。

▲高雄20多歲男子施打高端疫苗後，疑似暈針倒地。（示意圖，與當事人無關／高雄市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高端疫苗開打首日，總統蔡英文上午7點30分注射「全台第一針」，不過陸續就出現疑似暈針現象，共計2女1男，發生地點都是在桃園。桃園市消防局上午共接獲3起通報，20歲外國女性、47歲畢姓男子以及26歲王姓女子施打疫苗後出現不適症狀。

▲▼桃園2女1男施打高端後，出現不適反應。（圖／記者楊淑媛翻攝，下同）

桃園市衛生局表示，3人疑似暈針，經救治後抽血和照心電圖都正常，並呼民眾接種前都要吃早餐、不要緊張，最好有家人或友人陪伴。

而下午4點10分，高雄市也出現施打高端後不適症狀，一名20多歲男子注射後，10分鐘內出現眩暈、意識不清等症狀，雖休息後獲得緩解，不過慎重起見仍送醫觀察，所幸男子身體無礙已出院。

【相關新聞】

高端開打！桃園30歲美國女「接種後倒地」…47歲男癱軟嘔吐

桃園2女1男打高端疫苗疑暈針 衛生局籲：接種前要吃早餐

【更多新聞】

獨／2歲童遭門斷指！幼兒園長拒說明鬼扯：去探病 心痛媽打臉

愛子送幼兒園不到1個月...中指遭教室門夾斷 高雄教育局將調查

獨／教室門夾斷2歲男童中指 恐怖幼兒園：好幾個小朋友都被夾過

陳其邁公布高雄「94例確診者」感染途徑！21人打牌、玩桌遊染疫

瑪莎拉蒂遭噴漆寫「渣男」2字！下手的竟是女友 超瞎原因曝

獨／新手媽副乳腫脹 醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭