誰來帶頭打BNT？　他指2個理由「賴清德不該打高端」

▲副總統賴清德接種高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

副總統賴清德今（27）日一早赴台大綜合體育館施打高端疫苗，不過，資深媒體人黃暐瀚認為，賴清德基於分散風險，以及還有其他疫苗的考量下，他應該要施打BNT疫苗。

黃暐瀚指出，賴清德不應打高端疫苗的理由有兩個；一、 「分散風險」，基於國安考量，總統與副總統，不該同車，盡量不要出席同一個戶外公開場合，打疫苗存在風險，總統副總統，應該分別施打「不同的疫苗」。美國總統拜登打BNT，副總統賀錦麗打莫德納，就是這個道理。既然蔡總統已經在8/23公開打過高端，賴副總統就該施打「別款疫苗」。

二、「尚有選擇」，原本賴副總統想打「聯亞」，無奈聯亞EUA失敗，賴副總統才決定也打高端。然而，指揮中心昨天已經證實，月底會有近兩百萬劑的BNT疫苗從德國送來台灣。蘇院長、陳部長打AZ，前院長林全打莫德納，蔡總統打了高端，接下來，誰來帶頭打BNT？賴副總統，正是最好的人選。

黃暐瀚認為，如果說沒有BNT疫苗即將送來，賴副總統該施打台灣現有的莫德納或AZ，既然BNT就快送到，賴副總統，理當施打BNT，一來分散風險，二來也有示範作用，「怎麼會急著跟打跟蔡總統一樣的高端呢？」

黃暐瀚指出，根據衛福部的疫苗施打數，高端第一天打了17萬，第二天11萬，第三天只剩五萬九，他研判，賴清德今天挺身上陣的主要原因，應該是搶救高端「打氣」，但基於安全理由，賴副總統其實不該這麼做。