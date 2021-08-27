BNT快來了！大學生2點洩心聲「我們更需要吧」　網：上班族會氣死

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

約195萬劑「首批BNT疫苗」預計最快8月底抵台，將優先開放給12至18歲施打。就有網友好奇提問，當初台積電、鴻海、慈濟一共購入1500萬劑的BNT，以這數量和保存年限來看，「大學生等得到嗎？」這番話引起熱烈討論，不少人直言，如果給了大學生，上班族絕對氣死。

網友在Dcard表示，將有1500萬劑BNT疫苗會陸續進來，且疫苗在極低溫的環境下，只能保存半年，以目前它的接種對象12-18歲國高中生來算，推估用不到200萬，就算打完兩劑，至少還剩下1100萬劑疫苗，「所以...我們大學生應該能夠接種得到BNT疫苗吧？畢竟我們也是學生，該被保障吧？」

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▲首批BNT疫苗近日將運抵台灣。（圖／路透）

他接著提到，「如果因為政治因素考量，如選票族群，有可能這將近1100萬劑BNT，會給尚未施打第二劑的長輩，或依照想要打莫德納、AZ，而不想打高端的人，用年齡依序登記新的BNT選擇的話，那我們這群在學大學生何時能打得到疫苗？只能去搶殘劑？還是我們只好去打高端？」

最後，原po也說道，「開放實體上課之後，大學也是公共場所之一，不是更容易導致防疫破口？所以讓我們好好關注這1100萬劑BNT疫苗的動向吧！」

▲BNT疫苗將優先開放給12-18歲的青少年。（圖／記者周宸亘攝）

對此，網友們紛紛回應，「國高中相對人口流動固定，大學生都來自全台各地，甚至有外籍生，應該比國高中生更需要打疫苗吧」、「這個問題態度不健康」、「應該是先給國高中生，再照年齡排+第二劑混打機率比較高吧，悲催大學生」、「教育部已經統計過了只有120萬人」、「不知道為什麼目前只開放給12-18歲的學生，大學生來自各縣市，上課要換很多間教室，接觸人員更繁雜」、「每個年紀都會說自己很重要，學生跟上班族，也許每個人角度不同吧」。

另外，針對首批BNT疫苗，指揮官陳時中表示，目前比較傾向直接在校園施打，基本上會由年齡大的逐步往下接種，實際情形要看到貨量再進行詳細規劃；不過，應該會比照流感疫苗接種方式，需要家長簽署同意書後再施打。