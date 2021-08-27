高雄出現「孝道」網笑歪　地方宮廟認了噴字：因為世風日下

▲高雄出現「孝道」。（圖／議員邱于軒提供）

記者賴文萱／高雄報導

近來有網友發現在高雄林園1處道路路面竟寫著大大的「孝」字，讓不少網友笑歪直呼「孝道並軌」，也讓人好奇究竟為何地上會劃設孝字？原來這不是市府單位劃設，而是地方宮廟去年辦法會的時候用水性油漆寫下來的字，因為世風日下，希望能再度提醒孝道，讓大家能夠重視。

▲高雄出現「孝道」，地方宮廟認了：他們噴的。（圖／議員邱于軒提供）

高雄市議員邱于軒上午走訪近來引起熱烈討論的「孝道」，是位於大羅天慈玄宮前面的道路，宮廟代表也認了這個字是他們自己劃設，她解釋，去年宮裡面辦了一個法會，那個地方有安置一個孝壇，主要是因為現在人心、世風日下，希望能再度提醒孝道，讓大家能夠重視，讓年輕小輩多一點孝道也是很好的事情，很單純就是彰顯孝道，要沒有其他用意。

▲在路面噴漆高雄出現「孝道」，宮廟已緊急清除。（圖／議員邱于軒提供）

不過，當初這個字是用水性油漆寫下來的，連宮廟代表也驚訝，經過一年本來是要刷洗掉，但後來想說，大概雨水一沖刷就沒了，結果這次經過好幾天大雨，字還是在。高雄工務局則表示，經查屬私人宮廟違規行為，市府工務局養工處已先行協助清除，預定中午前完成另請市府相關單位依法裁處。

這個「孝道」照片被PO上網，也讓網友看了紛紛歪樓，直呼「孝道黑姑」、「擺爛孝為先」、「孝子製造地」。